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▲偷情沒什麼大不了！川普下台前2天急call黃仁勳：撐下去（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情和中國間諜疑雲，12 日辭去執行長等所有職務，但事件又出現轉折。美國有線電視新聞網（CNN）引述多名消息人士說，美國情報界目前掌握的情資，還不足以證明黃仁勳的外遇對象黃樂（Alice Huang）是替北京工作的間諜。同時，輝達大股東和員工都要求讓黃仁勳回鍋，董事會則已經開始物色接班人。美國總統川普也持續力挺黃仁勳，直言他「最後一定能重新站穩腳步」。CNN 報導，美國官員對「黃樂是否被中國國家安全部吸收、刻意接近黃仁勳」看法不一，對證據強弱也沒有共識。國家情報總監辦公室部分官員，包括國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）身邊的人，認為把黃樂形容成中國間諜「不完全準確，也被誇大了」。不過，CNN 也指出，美方曾截獲通訊，顯示有某個能接近黃仁勳和輝達的人，是情資流入中國情報管道的來源，但還沒有證實這個人就是黃樂。美國聯邦調查局（FBI）的反情報調查仍在進行。事件延燒期間，川普始終站在黃仁勳這一邊。據《紐約時報》報導，川普 10 日曾親自打電話給黃仁勳，鼓勵他為保住執行長職位奮戰到底。黃仁勳宣布辭職當天，川普在 Truth Social 發文，稱讚黃仁勳「做得非常出色」，並點名蘋果的庫克（Tim Cook）是接任輝達執行長的唯一人選。川普同日接受知名主持人史密斯（Stephen A. Smith）專訪時透露，黃仁勳前一天主動打電話給他，談到這場風波對家人的衝擊。川普形容黃仁勳「正在經歷地獄」，也稱讚他是「了不起的人才」，說輝達的成就「令人難以置信」。被問到黃仁勳該不該下台，川普的態度比先前保留。他說，關鍵在於那名女子到底是不是間諜，他不清楚是否已經查明；如果是間諜，辭職就是對的，如果不是，情況可能就不一樣。不過他也強調：「我可以告訴你，不管怎樣，他最後都會重新站穩腳步。」據報導，川普的幕僚透露，川普把黃仁勳視為「現代亨利・福特」，認為輝達的命運和美國經濟、股市息息相關。美國官員 13 日也表示，川普即將出訪中國，預計不會在和習近平會面時提起黃樂一事。輝達內部和投資人也出現力挺聲浪。美國財經媒體 CNBC 報導，輝達兩大股東 Altimeter Capital 創辦人葛斯納（Brad Gerstner）和 Atreides Management 的貝克（Gavin Baker）聯名致函董事會，要求審慎、從容地尋找新執行長，並保留「黃仁勳回任的可能性」，但沒有要求他立即復職。科技媒體 TechCrunch 報導，線上連署「Stand with Jensen」截至美西時間 14 日下午已經超過 11.5 萬人。網站顯示，簽署者包括 5,965 名輝達現任員工、1,108 名前員工和 63,063 名股東，訴求是「Jensen 應該得到正當程序，而不是暴民審判」。不過，簽署者的身分都是自行填報。另一方面，路透社引述英國《金融時報》報導，輝達董事會已經接觸英國晶片設計大廠 Arm 的執行長哈斯（Rene Haas），作為接班人選之一。哈斯曾在輝達工作約 7 年，2013 年離開，和黃仁勳以及多名董事關係密切。輝達董事會則回應，目前正在挑選獵頭公司，還沒有正式接觸任何人選。外界關注，如果「間諜」說法最後證據不足，加上大股東、員工和川普的聲援，輝達董事會會不會重演 2023 年 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）被開除後短短 5 天就復職的戲碼，成為接下來的觀察重點。