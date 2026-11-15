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▲余天雖然臉型和脖子明顯消瘦，但仍中氣十足地一邊拍手一邊唱生日快樂歌，氣色看起來還不錯。（圖／余祥銓臉書）

演藝圈長青樹余天先前罹患攝護腺癌第三期並經歷小中風，所幸經過治療後病況穩定，不過他也因此減少工作量，鮮少公開露臉，呈現半退休的狀態，昨（14）日余祥銓分享幫女兒慶生的影片，父親余天難得一起現身，但78歲的他體態依然清瘦，讓外界再度關注其健康狀況。昨天晚上，余祥銓在臉書上傳一段幫女兒「小元寶」慶祝3歲生日的影片，透露爸爸余天說還沒有幫孫女唱歌、吹蠟燭，所以特地買了蛋糕，想再陪愛孫一起過生日，影片中，可見余天穿著灰色條紋睡衣，雖然臉型和脖子明顯消瘦，但仍中氣十足地一邊拍手一邊唱生日快樂歌，氣色看起來還不錯。余天2018年健康檢查時被診斷出罹患攝護腺癌第3期，隨後接受攝護腺全切除手術，並搭配進行99次電療，術後抗癌成功，並定期回診追蹤檢查是否還有癌細胞，怎料，2022年又發生小中風緊急送醫，當時他出現右手、右腳麻痺及右眼短暫失明等徵兆，所幸及時治療，病情獲得控制。今年8月父親節，余祥銓曝光余天的近照，照片中的余天消瘦一圈，余祥銓當時出面解釋是因為父親剛更換全口假牙，初期咬合不便導致吃的食物比較少，並不是病情復發或惡化，媽媽李亞萍則透露，老公余天過去走路腳步容易發抖，後來狀況已經大幅改善且穩健許多，也能正常上台演出，讓關心余天的親友和粉絲鬆了一口氣。