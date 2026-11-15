許多勞工在規劃退休財務時，常將「勞保」與「勞退」混淆，儘管新制勞退已經上路逾20年，還是有很多人誤以為新制勞退只要選擇按月領，就能像勞保年金一樣「活到老、領到老」。事實上，新制勞退屬於「個人退休金專戶」制，專戶內的本金與收益採分期發放，一旦扣減完畢即停止給付，並不保證終生請領。《NOWnews今日新聞》整理新制勞退的真實機制、月領計算公式，以及4大帳戶餘額查詢管道，及早釐清規則以完善退休防護網。
「新制勞退」與勞保老年年金的根本差異
台灣勞工的退休金主要來自兩大支柱，給付邏輯完全不同：
◾️勞保老年年金（活多久領多久）：根據勞動部勞工保險局，「勞保老年年金」屬於社會保險制度，勞工只要符合請領資格，勞保年資滿15年（或併計國民年金保險年資滿15年）、達到法定請領年齡，並已確實離職退保，即可申請勞保老年年金並「活到老、領到老」，沒有領取總額的上限，活得越久領得越多，持續發給直至身故為止。
◾️新制勞工退休金（專戶領完為止）：根據新制勞退官網，屬於「個人退休金專戶」，由雇主每月提撥工資至少6%（勞工也可自提最高6%）。當勞工年滿60歲且提繳年資滿15年時，可選擇「一次領」或「按月領」。這筆錢是勞工累積的本金加上基金運用收益，屬於「個人退休金專戶」制，本質上是「自己的存款分期領回」，專戶金額歸零即停止發放；「不保證終生領到老」。
勞保局表示，月退休金金額係以勞工個人退休金專戶內累積的本金及收益，依據年金生命表、平均餘命及利率等基礎計算每月得領取之金額，按季發給至平均餘命屆滿為止。
因領取月退休金期間，專戶內尚未提領之金額，會繼續參與年度收益分配，因此全程得領取之月退休金總額，為申請月退休金當時結算之個人專戶累積的本金及收益，再加計領取月退休金期間各年度分配入專戶之基金收益，且領取期間專戶所累積之總收益享有不低於同期間當地銀行2年定期存款利率之保證收益保障。
而勞工選擇請領一次退休金，經勞保局核付後，不得再變更。如選擇請領月退休金者，於月退休金首次撥付入帳之日起30日內，得申請變更為請領一次退休金，並以一次為限。
新制勞退「按月領」計算公式與發放期限
若勞工選擇「按月領（月退休金）」，勞保局會根據一套精算公式，決定每季發放（平均分攤為每月領取）的金額：
◾️月領計算公式：
◾️期初年金現值因子：此因子是依據內政部公告的「全國簡易生命表」平均餘命，加上勞動部核定的「利率」所計算得出。
◾️領取年限：以60歲請領為例，若以目前平均餘命（約84歲）計算，大約可領取24年。每年的月領金額會因為專戶剩餘金額的投資收益率、平均餘命及利率調整而「動態浮動」。
◾️若提早過世怎麼辦？ 若勞工在未領完專戶餘額前不幸身故，專戶剩餘的錢將由法定遺屬請領，絕對不會充公。
勞保局4大管道！新制勞退專戶餘額查詢一覽
為了隨時掌握自己的退休金累積狀況，勞工可透過以下4大官方管道，查詢新制勞退個人專戶的本金與累積收益餘額：
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台灣勞工的退休金主要來自兩大支柱，給付邏輯完全不同：
◾️勞保老年年金（活多久領多久）：根據勞動部勞工保險局，「勞保老年年金」屬於社會保險制度，勞工只要符合請領資格，勞保年資滿15年（或併計國民年金保險年資滿15年）、達到法定請領年齡，並已確實離職退保，即可申請勞保老年年金並「活到老、領到老」，沒有領取總額的上限，活得越久領得越多，持續發給直至身故為止。
◾️新制勞工退休金（專戶領完為止）：根據新制勞退官網，屬於「個人退休金專戶」，由雇主每月提撥工資至少6%（勞工也可自提最高6%）。當勞工年滿60歲且提繳年資滿15年時，可選擇「一次領」或「按月領」。這筆錢是勞工累積的本金加上基金運用收益，屬於「個人退休金專戶」制，本質上是「自己的存款分期領回」，專戶金額歸零即停止發放；「不保證終生領到老」。
勞保局表示，月退休金金額係以勞工個人退休金專戶內累積的本金及收益，依據年金生命表、平均餘命及利率等基礎計算每月得領取之金額，按季發給至平均餘命屆滿為止。
因領取月退休金期間，專戶內尚未提領之金額，會繼續參與年度收益分配，因此全程得領取之月退休金總額，為申請月退休金當時結算之個人專戶累積的本金及收益，再加計領取月退休金期間各年度分配入專戶之基金收益，且領取期間專戶所累積之總收益享有不低於同期間當地銀行2年定期存款利率之保證收益保障。
而勞工選擇請領一次退休金，經勞保局核付後，不得再變更。如選擇請領月退休金者，於月退休金首次撥付入帳之日起30日內，得申請變更為請領一次退休金，並以一次為限。
若勞工選擇「按月領（月退休金）」，勞保局會根據一套精算公式，決定每季發放（平均分攤為每月領取）的金額：
◾️月領計算公式：
勞工個人專戶本金及累積收益／期初年金現值因子。
◾️期初年金現值因子：此因子是依據內政部公告的「全國簡易生命表」平均餘命，加上勞動部核定的「利率」所計算得出。
◾️領取年限：以60歲請領為例，若以目前平均餘命（約84歲）計算，大約可領取24年。每年的月領金額會因為專戶剩餘金額的投資收益率、平均餘命及利率調整而「動態浮動」。
◾️若提早過世怎麼辦？ 若勞工在未領完專戶餘額前不幸身故，專戶剩餘的錢將由法定遺屬請領，絕對不會充公。
勞保局4大管道！新制勞退專戶餘額查詢一覽
為了隨時掌握自己的退休金累積狀況，勞工可透過以下4大官方管道，查詢新制勞退個人專戶的本金與累積收益餘額：
- 勞保局官網試算：民眾可進入勞動部勞工保險局官網，提供勞工退休金月退休金試算，免登入、不用輸入資料，即可試算參考。
- 線上網路查詢（最推薦）：透過電腦登入「勞保局e化服務系統」，使用自然人憑證、虛擬勞保憑證、健保卡號＋戶口名簿戶號，或是行動電話認證，即可快速查詢明細。
- 行動裝置APP查詢：下載「勞保局行動服務APP」，在e化服務系統完成行動裝置綁定後，即可隨時透過手機查看勞退專戶餘額。
- 實體ATM查詢：持發卡銀行（如土地銀行、玉山、台新、富邦、第一銀行等）發行的「勞動保障卡」，至該發卡銀行的實體ATM機台查詢；或持郵政金融卡（需先至郵局簽署同意書），至全台中華郵政ATM進行查詢。
- 臨櫃辦理查詢：勞工本人攜帶國民身分證正本（或附有照片的健保卡、駕照正本），親自前往勞保局總局或各地辦事處櫃檯，由經辦人員協助查詢並列印明細。