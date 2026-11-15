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許淑華稱替東發號澄清

被告喊尊重 認了隔天店家有收會長錢

民進黨北市議員許淑華昨指控台北市長蔣萬安在饒河夜市東發號「白吃白喝」，但遭饒河夜市自治會長郭洪金鳳駁斥，稱蔣辦事前拿出2千元處理餐費，但店家女婿表示要招待，推辭未收；市議員詹為元也怒提告「意圖使人不當選」。許淑華今（15）日回應尊重、配合調查，稱她只是陳述事實，蔣萬安當下沒有付任何錢，事後東發號是基於客氣說不用，但並沒有答應蔣團隊不用付錢。不過媒體詢問許淑華的求證對象是東發號的誰？許淑華說，「求證誰不需要去講」，但她全部都確認過才敢發文，並沒有蔣萬安說的不收錢、要招待，她是第一時間幫東發號澄清，不需要混淆視聽。許淑華說，當初蔣萬安一行人到「東發號」店裡吃完就走人，當下並沒有付錢、店家也沒收到錢，後來自治會長的兒子要來付錢，東發號基於客氣，因為是自治會要付錢，所以客氣說「小錢啦，不用」，但那是客套話，並沒有答應蔣團隊不用付錢或是招待，都沒有講這些話。針對饒河夜市自治會長郭洪金鳳稱，蔣辦事前拿出2千元處理餐費，但店家女婿表示要招待，推辭未收，許淑華也說沒有，東發號完全沒有跟蔣團隊說要請客或招待，所以蔣團隊吃完離開的時候，卻沒有收到錢。許淑華也說，東發號牆上明明寫著「請先付款」，所有的消費者都一樣，每個人都會先付款，所以才讓東發號當下覺得「怎麼沒有付錢？」反正蔣團隊要提告了，那就她來處理，她只是幫店家還原過程，敘述讓大家知道，也要大家不要再去打擾東發號或為難自治會了，「由我來面對就可以了」。不過許淑華也說，隔天自治會長確實有付清錢，所以並沒有不收，至於蔣和自治會到底怎麼談的她也不清楚，到底錢是誰付的也不清楚。