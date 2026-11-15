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資深工程師早已財富自由 留任關鍵是黃仁勳

OpenAI傳積極挖角 恐出現整組研發團隊跳槽

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲，日前辭去執行長、總裁及董事職務，除了接班問題，這家AI晶片巨頭如今還可能面臨核心人才流失危機。有分析師指出，許多追隨黃仁勳多年的資深工程師，早已因公司股價大漲實現財富自由，留任動力更多來自對黃仁勳的認同。隨著他離開，OpenAI等科技企業傳出正積極接觸這批人才，甚至可能出現整個研發團隊集體跳槽的情況。投資研究機構Citrini Research分析師Jukan近日在社群平台X發文表示，他與多名產業人士討論黃仁勳離職後的輝達，發現除了高層接班問題，資深工程師是否願意繼續留任，同樣值得關注。他分析，受惠於輝達股價多年來大幅上漲，不少長期任職的工程師已透過持股累積可觀財富，甚至達到財務自由。對這些員工而言，繼續工作的原因未必是薪資或股票報酬，而是認同黃仁勳的領導風格與個人魅力。Jukan認為，黃仁勳離職可能改變這群核心員工的留任意願，即使有人隨即提出辭呈，也不令人意外。更值得注意的是，Jukan引述業界人士消息指出，OpenAI及其他科技企業可能已開始密集接觸輝達資深工程師，希望趁公司領導層變動之際，延攬具有豐富研發經驗的技術人才。據稱，部分企業不只鎖定個別工程師，還可能提出讓資深人才自行組建研發團隊的條件，藉此吸引原本的團隊成員一同轉職。這意味著，一旦具有影響力的技術主管決定離開，可能帶動整個團隊出走，讓輝達同時失去多名熟悉核心技術與產品開發流程的員工。對高度仰賴研發能力的輝達而言，若核心人才大量流失，不僅可能影響產品開發進度，也可能削弱長期累積的技術優勢。