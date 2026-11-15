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今晚迎風面雨勢再增 北海岸、宜蘭慎防局部較大雨勢

▲今晚水氣增加，北海岸、宜蘭要注意局部較大雨勢，下波明顯雨勢周三、周四抵達。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三鋒面南下 北東部連下2天雨

▲下周三至下周五（11月18日至11月20日）還有一波更強冷空氣南下，北台灣氣溫將出現斷崖式下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三起氣溫急降 北台灣低溫探15度

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周天氣變化大，周三（11月18日）鋒面南下、東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率提高，周四至周六清晨（11月19日至11月21日）是這波冷空氣最強時段，北台灣低溫普遍僅16度，局部恐跌破15度，前後氣溫降幅達10度，提醒民眾提前準備厚外套。劉沛滕指出，今天東北季風稍微增強，北部、宜蘭雲量增加，桃園以北、東半部有局部降雨，新竹以南山區也有零星降雨，白天雨勢比昨天趨緩許多，但今晚水氣增加，迎風面降雨又會變明顯，北海岸、宜蘭今晚到明天白天，持續要注意局部較大雨勢，新竹以南都是多雲到晴的天氣。劉沛滕說明，周二東北季風會減弱，只剩東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴，是未來一周天氣最好的一天，但很快在周三，又會有鋒面南下通過台灣，配合東北季風影響，北部、東半部、恆春半島降雨機率都再提高。周四東北季風影響下，桃園以北、東半部持續有明顯降雨，周五、周六水氣減少，僅東半部有局部降雨，大台北、西半部恢復多雲到晴。因此從降雨來看，未來一周在週三、周四雨勢最明顯，周二天氣最好，下周末有局部降雨。劉沛滕提醒，未來一周氣溫會有劇烈變化，今明兩天東北季風影響，北台灣整天氣溫20至24度，中南部及花東仍有28至31度；周二東北季風減弱，北台灣白天高溫可回升到26度以上，天氣相對溫暖。周三東北季風增強，北台灣逐漸降溫，白天高溫22至23度，周四至周六清晨是這波冷空氣氣溫相對較低的時段，北部清晨低溫普遍只有16度左右，局部地區甚至會下探15度，整體氣溫降幅達10度。