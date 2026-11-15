政府發紅包了！配合2026年國旅補助，新竹縣政府推出住宿加碼優惠，民眾只要入住新竹縣指定合作旅宿，並符合中央平日住宿補助資格，新竹縣政府再免費贈送500元「竹遊券」，若連續入住2晚且符合相關資格，每人最高可拿到1000元消費券，可在近60家在地特約店家使用，包括主題樂園、觀光農場、客家美食等。活動一路到11月30日，但名額僅4000份，《NOWNEWS》整理竹遊券領取方式、使用攻略一次看。
「竹遊券」最高可領1000元！11/30前符合條件快衝
響應交通部觀光署國旅補助政策，新竹縣政府宣布加碼好康，即日起至11月30日入住新竹縣參與加碼方案的合作旅宿，並符合觀光署「平日住宿獎助」補助資格，再加贈500元「竹遊券」，連續入住2晚最高可拿到1000元，限量發放4000份。
每份「竹遊券」裡有5張面額100元的消費券，總金額為500元，限量4000份，由參與活動的合作旅宿於符合資格旅客入住時發放，發完為止。旅客可持券至近60家在地指定合作店家折抵消費，不設最低消費門檻，但是不可找零。
輕鬆領取500元「竹遊券」！3大步驟快速看
1、查詢名單與直接訂房
先至活動官網查詢新竹縣合作旅宿業名單，並向旅宿業者完成訂房。因限量4000份發完為止，建議訂房時與入住前，先向旅宿電話確認是否仍有補助與竹遊券名額。
2、下載並事先填寫「旅客資料名冊」
入住前請至活動官網下載專區下載「旅客資料名冊」，事先列印並填寫個人基本資料（包含姓名、身分證字號、生日、聯絡電話、地址）。
3、現場辦理入住與領券
入住當天將填好的資料名冊交給旅宿櫃檯人員，經櫃檯核對身分並確認成功折抵國旅補助後，即可當場免費領取500元竹遊券。
竹遊券怎麼用？規則一次看：不能折住宿房價、不找零
竹遊券僅限使用在這次活動指定的新竹縣合作商圈、店家、觀光遊樂園，消費前可認明店家門口或櫃檯張貼「國旅補助・竹縣加碼指定合作店家」識別貼紙，或至活動官網查詢特約店家名單。
此外，竹遊券僅供特約合作商家消費折抵，入住旅宿時無法拿來折抵房價。而竹遊券雖具消費折抵功能，但不得兌換現金、不找零，也不提供儲值或轉售。若消費金額小於面額（例如購買90元商品使用100元券），店家將不找零。若是消費金額超過竹遊券面額，自行補足差額即可。
單次消費使用竹遊券張數沒有上限，例如購買300元商品，可使用2張100元竹遊券、搭配100元現金；購買500元商品可一次使用5張100元竹遊券。
「竹遊券」哪些地方可以用？近60間合作優惠店家一次看
📍皮皮獅主題商店
周二至周日11:00-18:00（周一固定公休及不定活動公休）
📍六福村主題樂園及關西六福莊館內店家
周一至周四09:30～17:00、周五09:30～19:30、周六至周日09:00～19:30
📍小叮噹科學主題樂園
周一至周五9:30-17:00、周六至周日及國定假日9:00-17:00
📍綠世界農場服務中心藝品店
周一至周日08:30～17:30
📍綠世界生態農場（門票部）
周一至周日08:30～17:30（售票時間08:30～16:00）
📍湖口農會直銷站（湖口好客文創園區）
周一至周五8:00-16:30、周六至周日09:00-17:00
📍新竹縣農會直銷站（新瓦屋客家園區）
周一至周日09:30-17:30
📍竹北農會直銷站
周一至周日08:00-19:00（六家、高鐵、豐田、鳳岡營業至17:00）
📍糖朝綠世界店
周一至周日08:30～17:30
📍橫山地區農會
周一至周日08:00～17:00
📍竹東農會直銷站
周一至周五08:00-18:00、周六至周日08:00-17:00
📍阿金姐工作坊
周一至周日10:00-17:00
📍金漢柿餅教育農園
周一至周日09:00～17:00
📍雪之湖咖啡
周一至周五10:30～17:30、周六至周日10:30～18:30
📍富興茶業文化館（富興老茶廠）
周二至周日10:00-17:00（周一公休）
📍蜂蜜先生養蜂事業有限公司
周一至周日08:30～17:30
📍秀汶水菜包
周一至周日08:00～17:00
📍噹好吃鹹豬肉
周一至周五11:00-18:00、周六至周日11:00-19:00
📍湖南久久滷味
周六至周日及國定假日10:00-18:30
📍瑞源餅行
周一至周日7:30-19:00
📍廣秀手作擂茶蛋捲
周一至周日10:00-18:00
📍北埔林花生小魚干
周六至周日10:00～17:00
📍福美軒飲食店
周六至周日11:00-18:00～（以當日店內狀況彈性調整）
📍姜太公柿餅商行
周一至周日09:00～16:00
📍哈客愛養生擂茶
總店：周一至周日09:00-18:00／廟前店：周二至周日09:00-17:00（周一公休）／二代店：周六至周日及國定假日09:00～18:00
📍濃濃香蛋捲
周一至周日10:00～19:00
📍好客黑糖仙草茶
周一至周日11:00～18:00
📍范阿嬤野薑花粽
周一至周日09:00-18:00
📍鍾媽媽客家麻糬
周一至周五09:00-17:00、周六至周日09:00-18:00（周三公休）
📍內灣圓樓人文客家餐廳
周一至周五11:00-18:00、周六至周日11:00-19:00
📍范薑軍薑片薑糖塊
周一至周日10:00～17:00
📍關西仙草茶
周一至周五12:00～17:00、周六至周日10:00-18:00
📍福安穀物磨坊
周一至周日10:00～17:00
📍內灣彭老師野薑花粽
周一至周日08:00～20:00
📍晌午粄食
周五至周日10:00～16:00（周一至周四公休）
📍大山北月
周二至周日10:30-16:30（周一公休）
📍綠谷愛玉園
周一至周日09:00～17:00
📍鼎春園農場
周一至周日09:00～17:00
📍溢金園餐廳
周一至周日11:00～14:00、17:00～20:00
📍振華草莓園
周一至周日09:00～17:00
📍長鑫莓果農園
周一至周日09:00～17:00
📍良宸桔時果園
周一至周日09:00～17:00
📍竹青亭草莓園
周一至周日09:00～17:00
📍水牛學校
周一至周日09:00～17:00（請先預約）
📍豐盛時刻
周一至周日09:30～17:30（周二公休）
📍托斯卡尼田間（慢食、書店、力量菜園）
周一至周日09:00-17:00
📍萊馥健康渡假村玫瑰廳
周一至周日11:00～13:00（建議先預約）
📍富興青據點
欲前往參加走讀或其DIY課程，需先預約
📍大姑姑的小舖（大姑姑香酥豆干）
假日及國定假日營業時間10:30～18:00
📍樂活SUP立槳俱樂部
周一至周日06:00～18:00
📍沽月日光
周一至周日08:30-17:30
📍新城風糖休閒園區
周一至周五09:00～17:30、周六至周日09:00～18:00
📍橄欖先生-寶山橄欖門市部
周一至周日08:00～17:30
📍食碗飯中式定食
周一至周日11:00-14:00、16:30-20:00
📍藝起玩美術
藝起玩美術（新瓦屋客家園區）：周一至周日10:00-16:00／藝起玩美術：周一至周日09:00-18:00
📍日日風味所（新瓦屋客家園區）
周三至周日12:00～17:00（周一至周二公休）
📍唐草園精緻麵食
周一至周日11:00-14:30、17:00-20:30（周三公休）
📍陳媽媽黃金包
周一至周日10:00～16:00（周二公休）
📍唐風亭衣坊
周一至周五11:00～18:00、周六至周日10:00～18:00（周三公休）
500元「竹遊券」熱門QA快速看
Q1：竹遊券可以拿來折抵飯店住宿房價嗎？
A1：不可以！竹遊券只能在本活動合作之商圈、店家、遊樂園等特約商家進行消費折抵，無法折抵旅宿房價。
Q2：如果我是透過線上訂房平台（如OTA網站）訂房，也可以領竹遊券嗎？
A2：不適用！透過OTA網路訂房平台訂房者無法參加本活動，旅客必須自行直接向合作旅宿完成訂房，且於入住現場成功折抵國旅補助者方可領取。
Q3：竹遊券如果不小心遺失、被偷或破損，可以申請補發嗎？
A3：不行！竹遊券屬於不記名有價證券，如有遺失、遭竊、毀損或無法辨識編號等狀況，不辦理補發，請務必妥善保管。
Q4：如果入住當天名額已經發完了怎麼辦？
A4：竹遊券限量4000份發完為止，建議民眾在完成訂房後、實際入住前，電話聯繫合作旅宿確認當下是否仍有補助與竹遊券剩餘名額。
Q5：活動如果有其他問題，有諮詢專線可以詢問嗎？
A5：可在週一至週五上班時間（上午09:00~12:00、下午13:00至18:00）洽詢主辦單位02-85220552（轉國旅補助活動小組）
資料來源：新竹縣政府竹遊券官網
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響應交通部觀光署國旅補助政策，新竹縣政府宣布加碼好康，即日起至11月30日入住新竹縣參與加碼方案的合作旅宿，並符合觀光署「平日住宿獎助」補助資格，再加贈500元「竹遊券」，連續入住2晚最高可拿到1000元，限量發放4000份。
每份「竹遊券」裡有5張面額100元的消費券，總金額為500元，限量4000份，由參與活動的合作旅宿於符合資格旅客入住時發放，發完為止。旅客可持券至近60家在地指定合作店家折抵消費，不設最低消費門檻，但是不可找零。
1、查詢名單與直接訂房
先至活動官網查詢新竹縣合作旅宿業名單，並向旅宿業者完成訂房。因限量4000份發完為止，建議訂房時與入住前，先向旅宿電話確認是否仍有補助與竹遊券名額。
2、下載並事先填寫「旅客資料名冊」
入住前請至活動官網下載專區下載「旅客資料名冊」，事先列印並填寫個人基本資料（包含姓名、身分證字號、生日、聯絡電話、地址）。
3、現場辦理入住與領券
入住當天將填好的資料名冊交給旅宿櫃檯人員，經櫃檯核對身分並確認成功折抵國旅補助後，即可當場免費領取500元竹遊券。
竹遊券僅限使用在這次活動指定的新竹縣合作商圈、店家、觀光遊樂園，消費前可認明店家門口或櫃檯張貼「國旅補助・竹縣加碼指定合作店家」識別貼紙，或至活動官網查詢特約店家名單。
此外，竹遊券僅供特約合作商家消費折抵，入住旅宿時無法拿來折抵房價。而竹遊券雖具消費折抵功能，但不得兌換現金、不找零，也不提供儲值或轉售。若消費金額小於面額（例如購買90元商品使用100元券），店家將不找零。若是消費金額超過竹遊券面額，自行補足差額即可。
單次消費使用竹遊券張數沒有上限，例如購買300元商品，可使用2張100元竹遊券、搭配100元現金；購買500元商品可一次使用5張100元竹遊券。
📍皮皮獅主題商店
周二至周日11:00-18:00（周一固定公休及不定活動公休）
📍六福村主題樂園及關西六福莊館內店家
周一至周四09:30～17:00、周五09:30～19:30、周六至周日09:00～19:30
📍小叮噹科學主題樂園
周一至周五9:30-17:00、周六至周日及國定假日9:00-17:00
📍綠世界農場服務中心藝品店
周一至周日08:30～17:30
📍綠世界生態農場（門票部）
周一至周日08:30～17:30（售票時間08:30～16:00）
📍湖口農會直銷站（湖口好客文創園區）
周一至周五8:00-16:30、周六至周日09:00-17:00
📍新竹縣農會直銷站（新瓦屋客家園區）
周一至周日09:30-17:30
📍竹北農會直銷站
周一至周日08:00-19:00（六家、高鐵、豐田、鳳岡營業至17:00）
📍糖朝綠世界店
周一至周日08:30～17:30
📍橫山地區農會
周一至周日08:00～17:00
📍竹東農會直銷站
周一至周五08:00-18:00、周六至周日08:00-17:00
📍阿金姐工作坊
周一至周日10:00-17:00
📍金漢柿餅教育農園
周一至周日09:00～17:00
📍雪之湖咖啡
周一至周五10:30～17:30、周六至周日10:30～18:30
📍富興茶業文化館（富興老茶廠）
周二至周日10:00-17:00（周一公休）
📍蜂蜜先生養蜂事業有限公司
周一至周日08:30～17:30
📍秀汶水菜包
周一至周日08:00～17:00
📍噹好吃鹹豬肉
周一至周五11:00-18:00、周六至周日11:00-19:00
📍湖南久久滷味
周六至周日及國定假日10:00-18:30
📍瑞源餅行
周一至周日7:30-19:00
📍廣秀手作擂茶蛋捲
周一至周日10:00-18:00
📍北埔林花生小魚干
周六至周日10:00～17:00
📍福美軒飲食店
周六至周日11:00-18:00～（以當日店內狀況彈性調整）
📍姜太公柿餅商行
周一至周日09:00～16:00
📍哈客愛養生擂茶
總店：周一至周日09:00-18:00／廟前店：周二至周日09:00-17:00（周一公休）／二代店：周六至周日及國定假日09:00～18:00
📍濃濃香蛋捲
周一至周日10:00～19:00
📍好客黑糖仙草茶
周一至周日11:00～18:00
📍范阿嬤野薑花粽
周一至周日09:00-18:00
📍鍾媽媽客家麻糬
周一至周五09:00-17:00、周六至周日09:00-18:00（周三公休）
📍內灣圓樓人文客家餐廳
周一至周五11:00-18:00、周六至周日11:00-19:00
📍范薑軍薑片薑糖塊
周一至周日10:00～17:00
📍關西仙草茶
周一至周五12:00～17:00、周六至周日10:00-18:00
📍福安穀物磨坊
周一至周日10:00～17:00
📍內灣彭老師野薑花粽
周一至周日08:00～20:00
📍晌午粄食
周五至周日10:00～16:00（周一至周四公休）
📍大山北月
周二至周日10:30-16:30（周一公休）
📍綠谷愛玉園
周一至周日09:00～17:00
📍鼎春園農場
周一至周日09:00～17:00
📍溢金園餐廳
周一至周日11:00～14:00、17:00～20:00
📍振華草莓園
周一至周日09:00～17:00
📍長鑫莓果農園
周一至周日09:00～17:00
📍良宸桔時果園
周一至周日09:00～17:00
📍竹青亭草莓園
周一至周日09:00～17:00
📍水牛學校
周一至周日09:00～17:00（請先預約）
📍豐盛時刻
周一至周日09:30～17:30（周二公休）
📍托斯卡尼田間（慢食、書店、力量菜園）
周一至周日09:00-17:00
📍萊馥健康渡假村玫瑰廳
周一至周日11:00～13:00（建議先預約）
📍富興青據點
欲前往參加走讀或其DIY課程，需先預約
📍大姑姑的小舖（大姑姑香酥豆干）
假日及國定假日營業時間10:30～18:00
📍樂活SUP立槳俱樂部
周一至周日06:00～18:00
📍沽月日光
周一至周日08:30-17:30
📍新城風糖休閒園區
周一至周五09:00～17:30、周六至周日09:00～18:00
📍橄欖先生-寶山橄欖門市部
周一至周日08:00～17:30
📍食碗飯中式定食
周一至周日11:00-14:00、16:30-20:00
📍藝起玩美術
藝起玩美術（新瓦屋客家園區）：周一至周日10:00-16:00／藝起玩美術：周一至周日09:00-18:00
📍日日風味所（新瓦屋客家園區）
周三至周日12:00～17:00（周一至周二公休）
📍唐草園精緻麵食
周一至周日11:00-14:30、17:00-20:30（周三公休）
📍陳媽媽黃金包
周一至周日10:00～16:00（周二公休）
📍唐風亭衣坊
周一至周五11:00～18:00、周六至周日10:00～18:00（周三公休）
500元「竹遊券」熱門QA快速看
Q1：竹遊券可以拿來折抵飯店住宿房價嗎？
A1：不可以！竹遊券只能在本活動合作之商圈、店家、遊樂園等特約商家進行消費折抵，無法折抵旅宿房價。
Q2：如果我是透過線上訂房平台（如OTA網站）訂房，也可以領竹遊券嗎？
A2：不適用！透過OTA網路訂房平台訂房者無法參加本活動，旅客必須自行直接向合作旅宿完成訂房，且於入住現場成功折抵國旅補助者方可領取。
Q3：竹遊券如果不小心遺失、被偷或破損，可以申請補發嗎？
A3：不行！竹遊券屬於不記名有價證券，如有遺失、遭竊、毀損或無法辨識編號等狀況，不辦理補發，請務必妥善保管。
Q4：如果入住當天名額已經發完了怎麼辦？
A4：竹遊券限量4000份發完為止，建議民眾在完成訂房後、實際入住前，電話聯繫合作旅宿確認當下是否仍有補助與竹遊券剩餘名額。
Q5：活動如果有其他問題，有諮詢專線可以詢問嗎？
A5：可在週一至週五上班時間（上午09:00~12:00、下午13:00至18:00）洽詢主辦單位02-85220552（轉國旅補助活動小組）
資料來源：新竹縣政府竹遊券官網