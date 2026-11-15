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▲台鋼雄鷹小將宋柏翰決賽打出3轟，有一顆為公益金球。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

2026年U23世界盃棒球賽超級循環賽最終戰，中華隊今（15）日交手賽前未嘗敗績的強敵委內瑞拉火力全開，全場狂掃17支安打並轟出3發3分砲，終場以13：1痛宰對手、豪取複賽三連勝搶下銅牌戰門票。效力於中華職棒台鋼雄鷹的21歲內野重砲宋柏翰表現格外搶眼，不僅在3局上敲出適時安打助隊先馳得點，5局上更在壘上有兩人時轟出飛行距離達395英尺的右外野三分砲，幫助中華隊一舉取得6：0領先，徹底擊潰對手防線，讓一直被貼上「宋嘉翔弟弟」標籤的宋柏翰，再度用手中球棒證明自己獨當一面的巨砲實力。面對超級循環賽未嘗一敗的委內瑞拉，中華隊打線在3局上率先突破僵局，宋柏翰在滿壘局面冷靜擊出適時安打送回第2分穩定軍心。5局上中華隊攻勢再起，在黃柏叡二壘安打再下一城、劉承佑選到保送後，宋柏翰相準來球大棒一揮，就是一發3分砲。根據《野球革命》數據指出，這發全壘打及求出速高達100.0英里（約160.9公里）、擊球仰角25.4度，直接送出將球395英尺外的右外野大牆。這發三分砲讓中華隊比數瞬間拉開至6：0，點燃休息室士氣。事實上，宋柏翰的長打爆發早有跡象，早自10月隨培訓隊赴日移地訓練時他便展現火燙手感、曾繳出單場開轟包辦5打點的亮眼表現，如今在攸關獎牌戰資格的關鍵戰役再度建功，完美兌現教練團的期待。2005年10月出生於高雄的宋柏翰，現年21歲，擁有190公分、96公斤的運動員身材，是一名左打的一壘手，也是樂天桃猿主力捕手宋嘉翔的親弟弟。青棒時期就讀傳統名校穀保家商，高三便扛起球隊中心打線第四棒重任，當時總教練鄭志強便曾高度評價：「哥哥宋嘉翔屬於苦練型，而宋柏翰的打擊天賦更為出色。」2024年中職季中選秀會上，台鋼雄鷹在第三輪指名宋柏翰，以簽約金350萬元將他網羅入隊。進入職棒後，宋柏翰在二軍展現超齡的打擊穩定度，打擊率一度高達3成69。2026年5月升上一軍後，更在面對中信兄弟的比賽中轟出生涯「首安即首轟」的兩分砲，一舉寫下台鋼雄鷹隊史第一人的紀錄。今年7月他更以最年輕參賽者之姿首度挑戰中職全壘打大賽，在哥哥宋嘉翔親自擔任餵球投手助攻下，預賽便轟出5發全壘打強勢闖進決賽，兄弟聯手在明星賽舞台留下深刻印記。從「宋嘉翔弟弟」，到締造中職「首安即首轟」的台鋼雄鷹隊史第一人，再到如今於U23世界盃交手委內瑞拉的關鍵戰役轟出395英尺三分砲，讓人更加期待宋柏翰新賽季在台鋼雄鷹的表現。