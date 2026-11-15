我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數13天，台北市長蔣萬安今（15）日被問到有無松機遷建細節要跟民眾說明，他說「都已經很清楚跟大家做了報告」，被媒體回問「秦慧珠也沒有買單您的說明」，蔣則說，很多議員在現場都清楚了解，一旁的市議員汪志冰也秒說「我買單」。蔣萬安10月8日拋出松機遷建改建AI園區議題，引發議論，事後松信議員秦慧珠召開公聽會，會中市府公園處坦言，AI園區中110公頃的中央公園，是10月8日松機遷移訊息出來後才規劃。秦慧珠當天也追問，為何將國產署於11月9日招標的松南營區規劃進300公頃AI園區內？產發局也坦言，「（AI園區）整個情形大概就是概念性，尚無具體內容」。蔣萬安今則表示，都已經很清楚地跟大家做了報告，開了記者會也到院會說明。