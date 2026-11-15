NBA例行賽今（15）日迎來多場精采對決，背靠背出戰的邁阿密熱火隊在主場展現強大火力，靠著「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂轟34分14籃板8助攻的準大三元表現，搭配湯普森（Klay Thompson）飆進6記三分球攻下26分，終場以137：117痛宰底特律活塞，報了賽季首戰落敗的一箭之仇並收下4連勝。《NOWNEWS》整理今日5場比賽賽程提供讀者參考。
熱火雙塔聯手 K湯外線開火痛擊活塞
面對中鋒杰倫杜倫（Jalen Duren）缺陣的活塞隊，熱火總教練斯波爾斯特拉（Erik Spoelstra）制定明確強攻內線策略，讓阿德托昆博與巴姆阿德巴約（Bam Adebayo）輪番單打肆虐禁區。
阿德托昆博全場17投13中展現無解效率，狂砍34分14籃板8助攻與3阻攻。上一次交手僅拿4分的阿德巴約此役成功雪恥，繳出20分5籃板4助攻3抄截與2阻攻的全能數據，加上湯普森外線冷箭頻發飆進6記三分球進帳26分，幫助熱火一路壓制對手。
活塞方面，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）雖獨力扛起進攻大旗攻下33分5籃板8助攻，但全場20投僅8中、隊友支援有限，最終在邁阿密吞下敗仗。
厄文34分白忙一場 獨行俠不敵殘陣騎士
背靠背作戰的騎士因遭遇班機延誤，決定讓哈登（James Harden）、米契爾（Donovan Mitchell）、莫布利（Evan Mobley）與阿倫（Jarrett Allen）等多名主力輪休，不料缺兵少將的騎士卻爆發驚人能量。
全隊共有6人得分上雙，普羅克特（Tyrese Proctor）攻下24分、11籃板與10助攻的大三元成績單，海佐尼亞（Mario Hezonja）貢獻22分，托馬斯（Cam Thomas）進帳20分，布萊恩（Thomas Bryant）也繳出19分、11籃板，第二節便打出38：20的猛烈攻勢奠定勝基。
獨行俠當家球星厄文（Kyrie Irving）雖在第三節單節狂轟20分、全場飆進7記三分球砍下34分，搭配新星弗拉格（Cooper Flagg）18分、8籃板、6助攻反撲，最終仍功虧一簣苦吞2連敗。
鮑威爾轟24分 公牛止灰狼5連勝
背靠背客場出戰的芝加哥公牛面對缺少愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）的灰狼，開賽便反客為主打出29：17的攻勢，全場始終保持領先優勢。公牛全隊多點開花，鮑威爾（Norman Powell）砍下全隊最高24分（含3記三分球），布澤利斯（Matas Buzelis）貢獻18分、9籃板，瓊斯（Tre Jones）與巴迪希爾德（Buddy Hield）各拿16分。
灰狼雖有多森姆（Ayo Dosunmu）面對老東家攻下24分、鮑爾（LaMelo Ball）19分、7籃板、6助攻，但中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）全場7投0中僅靠罰球拿1分，最終在末節追分無力、無奈中斷5連勝。
今日賽果（11月15日）
明日賽程（11月16日 台灣時間）
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面對中鋒杰倫杜倫（Jalen Duren）缺陣的活塞隊，熱火總教練斯波爾斯特拉（Erik Spoelstra）制定明確強攻內線策略，讓阿德托昆博與巴姆阿德巴約（Bam Adebayo）輪番單打肆虐禁區。
阿德托昆博全場17投13中展現無解效率，狂砍34分14籃板8助攻與3阻攻。上一次交手僅拿4分的阿德巴約此役成功雪恥，繳出20分5籃板4助攻3抄截與2阻攻的全能數據，加上湯普森外線冷箭頻發飆進6記三分球進帳26分，幫助熱火一路壓制對手。
活塞方面，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）雖獨力扛起進攻大旗攻下33分5籃板8助攻，但全場20投僅8中、隊友支援有限，最終在邁阿密吞下敗仗。
背靠背作戰的騎士因遭遇班機延誤，決定讓哈登（James Harden）、米契爾（Donovan Mitchell）、莫布利（Evan Mobley）與阿倫（Jarrett Allen）等多名主力輪休，不料缺兵少將的騎士卻爆發驚人能量。
全隊共有6人得分上雙，普羅克特（Tyrese Proctor）攻下24分、11籃板與10助攻的大三元成績單，海佐尼亞（Mario Hezonja）貢獻22分，托馬斯（Cam Thomas）進帳20分，布萊恩（Thomas Bryant）也繳出19分、11籃板，第二節便打出38：20的猛烈攻勢奠定勝基。
獨行俠當家球星厄文（Kyrie Irving）雖在第三節單節狂轟20分、全場飆進7記三分球砍下34分，搭配新星弗拉格（Cooper Flagg）18分、8籃板、6助攻反撲，最終仍功虧一簣苦吞2連敗。
鮑威爾轟24分 公牛止灰狼5連勝
背靠背客場出戰的芝加哥公牛面對缺少愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）的灰狼，開賽便反客為主打出29：17的攻勢，全場始終保持領先優勢。公牛全隊多點開花，鮑威爾（Norman Powell）砍下全隊最高24分（含3記三分球），布澤利斯（Matas Buzelis）貢獻18分、9籃板，瓊斯（Tre Jones）與巴迪希爾德（Buddy Hield）各拿16分。
灰狼雖有多森姆（Ayo Dosunmu）面對老東家攻下24分、鮑爾（LaMelo Ball）19分、7籃板、6助攻，但中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）全場7投0中僅靠罰球拿1分，最終在末節追分無力、無奈中斷5連勝。
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|比數
|勝隊最高分
|敗隊最高分
|丹佛金塊 @ 紐奧良鵜鶘
|金塊 116：108 鵜鶘
|尼古拉約基奇（26分）
|錫安威廉森（24分）
|達拉斯獨行俠 @ 克里夫蘭騎士
|騎士 127：117 獨行俠
|泰瑞斯普羅克特（24分）
|凱里厄文（34分）
|底特律活塞 @ 邁阿密熱火
|熱火 137：117 活塞
|揚尼斯阿德托昆博（34分）
|凱德坎寧安（33分）
|布魯克林籃網 @ 曼菲斯灰熊
|灰熊 129：110 籃網
|塞德里克科沃德（23分）
|朱利葉斯蘭德爾（22分）
|芝加哥公牛 @ 明尼蘇達灰狼
|公牛 117：106 灰狼
|諾曼鮑威爾（24分）
|阿約多森姆（24分）
|開賽時間（CST）
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|02:00
|印第安納溜馬 @ 費城76人
|05:00
|洛杉磯湖人 @ 鳳凰城太陽
|05:30
|夏洛特黃蜂 @ 洛杉磯快艇
|06:00
|聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士
|07:00
|達拉斯獨行俠 @ 波士頓塞爾提克
|07:00
|紐約尼克 @ 多倫多暴龍
|08:00
|休士頓火箭 @ 華盛頓巫師
|09:00
|亞特蘭大老鷹 @ 密爾瓦基公鹿
|10:00
|奧克拉荷馬雷霆 @ 沙加緬度國王