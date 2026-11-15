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對戰組合（客隊 @ 主隊） 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 丹佛金塊 @ 紐奧良鵜鶘 金塊 116：108 鵜鶘 尼古拉約基奇（26分） 錫安威廉森（24分） 達拉斯獨行俠 @ 克里夫蘭騎士 騎士 127：117 獨行俠 泰瑞斯普羅克特（24分） 凱里厄文（34分） 底特律活塞 @ 邁阿密熱火 熱火 137：117 活塞 揚尼斯阿德托昆博（34分） 凱德坎寧安（33分） 布魯克林籃網 @ 曼菲斯灰熊 灰熊 129：110 籃網 塞德里克科沃德（23分） 朱利葉斯蘭德爾（22分） 芝加哥公牛 @ 明尼蘇達灰狼 公牛 117：106 灰狼 諾曼鮑威爾（24分） 阿約多森姆（24分）

開賽時間（CST） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 02:00 印第安納溜馬 @ 費城76人 05:00 洛杉磯湖人 @ 鳳凰城太陽 05:30 夏洛特黃蜂 @ 洛杉磯快艇 06:00 聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士 07:00 達拉斯獨行俠 @ 波士頓塞爾提克 07:00 紐約尼克 @ 多倫多暴龍 08:00 休士頓火箭 @ 華盛頓巫師 09:00 亞特蘭大老鷹 @ 密爾瓦基公鹿 10:00 奧克拉荷馬雷霆 @ 沙加緬度國王

NBA例行賽今（15）日迎來多場精采對決，背靠背出戰的邁阿密熱火隊在主場展現強大火力，靠著「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂轟34分14籃板8助攻的準大三元表現，搭配湯普森（Klay Thompson）飆進6記三分球攻下26分，終場以137：117痛宰底特律活塞，報了賽季首戰落敗的一箭之仇並收下4連勝。《NOWNEWS》整理今日5場比賽賽程提供讀者參考。面對中鋒杰倫杜倫（Jalen Duren）缺陣的活塞隊，熱火總教練斯波爾斯特拉（Erik Spoelstra）制定明確強攻內線策略，讓阿德托昆博與巴姆阿德巴約（Bam Adebayo）輪番單打肆虐禁區。阿德托昆博全場17投13中展現無解效率，狂砍34分14籃板8助攻與3阻攻。上一次交手僅拿4分的阿德巴約此役成功雪恥，繳出20分5籃板4助攻3抄截與2阻攻的全能數據，加上湯普森外線冷箭頻發飆進6記三分球進帳26分，幫助熱火一路壓制對手。活塞方面，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）雖獨力扛起進攻大旗攻下33分5籃板8助攻，但全場20投僅8中、隊友支援有限，最終在邁阿密吞下敗仗。背靠背作戰的騎士因遭遇班機延誤，決定讓哈登（James Harden）、米契爾（Donovan Mitchell）、莫布利（Evan Mobley）與阿倫（Jarrett Allen）等多名主力輪休，不料缺兵少將的騎士卻爆發驚人能量。全隊共有6人得分上雙，普羅克特（Tyrese Proctor）攻下24分、11籃板與10助攻的大三元成績單，海佐尼亞（Mario Hezonja）貢獻22分，托馬斯（Cam Thomas）進帳20分，布萊恩（Thomas Bryant）也繳出19分、11籃板，第二節便打出38：20的猛烈攻勢奠定勝基。獨行俠當家球星厄文（Kyrie Irving）雖在第三節單節狂轟20分、全場飆進7記三分球砍下34分，搭配新星弗拉格（Cooper Flagg）18分、8籃板、6助攻反撲，最終仍功虧一簣苦吞2連敗。背靠背客場出戰的芝加哥公牛面對缺少愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）的灰狼，開賽便反客為主打出29：17的攻勢，全場始終保持領先優勢。公牛全隊多點開花，鮑威爾（Norman Powell）砍下全隊最高24分（含3記三分球），布澤利斯（Matas Buzelis）貢獻18分、9籃板，瓊斯（Tre Jones）與巴迪希爾德（Buddy Hield）各拿16分。灰狼雖有多森姆（Ayo Dosunmu）面對老東家攻下24分、鮑爾（LaMelo Ball）19分、7籃板、6助攻，但中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）全場7投0中僅靠罰球拿1分，最終在末節追分無力、無奈中斷5連勝。