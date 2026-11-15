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蘇巧慧滿血回歸 讚牙醫師神乎其技

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚造勢時，進場不慎遭演出的神將擊中臉部，造成門牙斷裂當場濺血，滿口鮮血仍忍痛在台上完成演出。今（15）日上午同樣照原訂行程進行車掃，受訪表示感謝牙醫神乎其技，現在是完全看不出來， 更不忘向小水獺們喊話，水獺媽媽掉了一顆牙齒還是可以在台上唱完整首歌、還能講話，所以換牙的時候不必擔心與害羞，還是可以開心、自信講話。昨日在舞台上門牙斷裂濺血，蘇巧慧今日按照原訂行程掃街，受訪時表示，非常感謝大家的關心，昨晚晚會在演唱《粉紅超跑》時確實發生了意外，牙齒被撞斷了半根。不過也感謝大家的關心，也感謝牙醫師神乎其技的技術還有兩位總統的加持，「看起來很棒，完全看不出來！」蘇巧慧說，發生這樣的事情，未來會特別注意自己的安全，也不忘向小水獺們說，水獺媽媽掉了一顆牙齒還是可以在台上唱完整首歌、還可以講話，所以換牙的時候不必擔心與害羞，還是可以開心、自信講話。最後蘇巧慧不忘再次宣傳自己的假牙政策，因為每一顆牙齒都很重要，有好牙齒就能吃得好，而且能夠更有自信，未來也希望能夠照顧到新北的每一位長輩，「謝謝大家的祝福，非常好，一切都很順利，我們繼續衝！」