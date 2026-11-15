軍公教人員最關心的2026年「年終工作獎金」發放時間與計算方式拍板，行政院人事行政總處核定，115年度軍公教年終工作獎金將於2027年1月27日一次撥款入帳，除了固定1.5個月的年終工作獎金外，搭配個人考績獎金，符合條件者最高可領到2.5個月的豐厚大紅包！今年考績制度出現重大變化，過去「考績甲等75%比例上限」取消，本文整理軍公教年終獎金發放日期、金額算式、減發扣款條件一次看。
軍公教年終獎金發放時間、金額計算方式為何？
行政院核定115年度軍公教人員年終工作獎金於2027年1月27日一次發給，各行政機關原則上不得自行提前或延後。考量國軍任務特性與駐地分散，軍職人員部分得由國防部視實際需要另訂發給日期。
◾全額領取（1.5個月）：2026年1月31日以前已在職，且至同年12月1日仍在職者，全額領取1.5個月。
◾按比例領取：2026年2月1日以後到職且12月1日仍在職者，或12月份到職當月未離職者，按當年度實際在職月數比例計發。年度中退休、資遣或死亡人員，按實際在職月數比例，依離職前最後一個月待遇基準發給。
◾畸零日折算：年度中各月份若有未滿全月之畸零日數，均以1個月計算。
◾薪給計算內涵：一般公務機關簡任第十四職等以下人員，以月支薪俸與專業加給（教育人員為學術研究加給）之合計數計算；若12月份支領主管職務加給者，另加算主管職務加給。
除了1.5個月年終工作獎金外，符合資格的公務人員另有考績獎金，因各機關完成考績作業與造冊進度不一，考績獎金並非統一在1月27日發放，實際入帳日期依各機關行政作業而定。
◾考績甲等：核發1個月考績獎金，與年終工作獎金合計最高可領2.5個月。
◾考績乙等：核發 0.5個月考績獎金，兩項合計可領2個月。
今年軍公教考績制度有哪些變動與影響？
今年公務人員年終考績朝修法方向辦理，不再受過去「甲等人數不得超過75%」的比率限制，讓各機關能擺脫傳統輪流拿乙等的僵局，回歸真實情況考核，依據同仁實際工作表現評定考績。
考試院已提出《公務人員考績法》修正草案，規劃將現行「甲、乙、丙、丁」四個等第，調整為「優秀」、「良好」及「未達良好」三類，其中評為「優秀」者擬將考績獎金提高至1.3個月。
由於考績法修正草案目前仍在立法院審議中，尚未完成三讀，今年考績獎金發放仍維持現行規定（甲等1個月、乙等0.5個月），未來是否調升須視法案最終三讀進度而定。
哪些情況會導致軍公教年終獎金遭到減發或取消？
根據「115年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，人員若有考績不佳、懲戒處分或曠職紀錄，年終工作獎金將依法扣減或不發。若同時符合兩種以上減發或不發條件，依據排序在前規定辦理。
◾考績丙等以下：不發給（0元）
◾受記過以上懲戒處分確定，或平時考核累計達一大過：不發給（0元）
◾平時考核累計記過2次，或累積曠職達4日：發給 1/3
◾平時考核累計記過1次，或累積曠職達3日：發給 2/3
◾受申誡之懲戒處分判決確定：發給 3/4
◾12月2日至31日依法停職待補辦考績者：暫予停發
資料來源：行政院人事行政總處
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行政院核定115年度軍公教人員年終工作獎金於2027年1月27日一次發給，各行政機關原則上不得自行提前或延後。考量國軍任務特性與駐地分散，軍職人員部分得由國防部視實際需要另訂發給日期。
◾全額領取（1.5個月）：2026年1月31日以前已在職，且至同年12月1日仍在職者，全額領取1.5個月。
◾按比例領取：2026年2月1日以後到職且12月1日仍在職者，或12月份到職當月未離職者，按當年度實際在職月數比例計發。年度中退休、資遣或死亡人員，按實際在職月數比例，依離職前最後一個月待遇基準發給。
◾畸零日折算：年度中各月份若有未滿全月之畸零日數，均以1個月計算。
◾薪給計算內涵：一般公務機關簡任第十四職等以下人員，以月支薪俸與專業加給（教育人員為學術研究加給）之合計數計算；若12月份支領主管職務加給者，另加算主管職務加給。
除了1.5個月年終工作獎金外，符合資格的公務人員另有考績獎金，因各機關完成考績作業與造冊進度不一，考績獎金並非統一在1月27日發放，實際入帳日期依各機關行政作業而定。
◾考績甲等：核發1個月考績獎金，與年終工作獎金合計最高可領2.5個月。
◾考績乙等：核發 0.5個月考績獎金，兩項合計可領2個月。
今年軍公教考績制度有哪些變動與影響？
今年公務人員年終考績朝修法方向辦理，不再受過去「甲等人數不得超過75%」的比率限制，讓各機關能擺脫傳統輪流拿乙等的僵局，回歸真實情況考核，依據同仁實際工作表現評定考績。
考試院已提出《公務人員考績法》修正草案，規劃將現行「甲、乙、丙、丁」四個等第，調整為「優秀」、「良好」及「未達良好」三類，其中評為「優秀」者擬將考績獎金提高至1.3個月。
由於考績法修正草案目前仍在立法院審議中，尚未完成三讀，今年考績獎金發放仍維持現行規定（甲等1個月、乙等0.5個月），未來是否調升須視法案最終三讀進度而定。
哪些情況會導致軍公教年終獎金遭到減發或取消？
根據「115年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，人員若有考績不佳、懲戒處分或曠職紀錄，年終工作獎金將依法扣減或不發。若同時符合兩種以上減發或不發條件，依據排序在前規定辦理。
◾考績丙等以下：不發給（0元）
◾受記過以上懲戒處分確定，或平時考核累計達一大過：不發給（0元）
◾平時考核累計記過2次，或累積曠職達4日：發給 1/3
◾平時考核累計記過1次，或累積曠職達3日：發給 2/3
◾受申誡之懲戒處分判決確定：發給 3/4
◾12月2日至31日依法停職待補辦考績者：暫予停發
資料來源：行政院人事行政總處