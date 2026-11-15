賽後中華棒協發布中華隊2位強投雷皓博、吳丞顥與MLB傳奇巨星「米糕」卡布瑞拉（Miguel Cabrera）合影，原來他也是本屆U23委內瑞拉打擊教練。

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中華隊單場3轟打爆委內瑞拉 賽後與MLB傳奇合影

卡布瑞拉是史上最強委內瑞拉球星 曾獲打擊三冠王

▲就讀開南大學的中華隊王牌左投吳丞顥（右），也跟卡布瑞拉合照。（圖／中華棒協提供）

U23世界盃複賽超級循環輪最終戰，中華隊面對排名第一的委內瑞拉，全隊打擊大復活，單場灌進3支三分砲，以13：1打爆超級強權，超級循環輪取得3場全勝坐收，可惜因為帶進預賽2敗，最終無緣冠軍賽。中華隊本場交手全勝的委內瑞拉，獲勝就確定晉級明天季軍戰，結果中華小將打擊大爆發，宋柏翰、鍾懷逸、劉承佑都掃進三分砲，早早取得大幅度領先，最終13：1贏球。賽後中華隊2位強投雷皓博、吳丞顥與MLB傳奇巨星「米糕」卡布瑞拉留下珍貴合影，卡布瑞拉退休後成為國家隊打擊教練，除隨隊參戰今年初經典賽，本屆U23也同樣擔任打擊教練，指導陣中年輕球員。卡布瑞拉是委內瑞拉史上最知名的大聯盟球星，生涯在大聯盟出賽2797場，累積打擊率3成06、安打3174支、全壘打511支與打點1881分，2012年榮獲美聯打擊三冠王，為美聯45年來第一人，12次入選全明星賽與2座美聯年度MVP，最快2029年就能進入名人堂。