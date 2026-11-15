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LINE無聲訊息11月16日起改收費

▲LINE「無聲訊息」功能可透過長按傳送按鈕，選擇「無聲傳送」，避免觸發對方手機的訊息通知，11月16日起將不再免費提供。（圖／NOWnews資料照片）

LINE新增通話錄製：語音最長1小時、視訊可錄50分鐘

LINE通話錄製使用步驟：

▲LINE新增「通話錄製」功能，用戶可進入「設定」中的「LINE Labs」開啟試用，支援一對一語音及視訊通話錄製，目前開放免費體驗。（圖／LINE提供）

LINE預約訊息免費開放：最遠可安排1年後傳送

LINE預約訊息使用步驟：

▲LINE預約訊息功能可指定日期與時間，使用者能提前安排生日祝福、工作提醒等訊息，系統將在設定時間自動傳送。（圖／手機截圖）

LINE使用超過6年的「無聲訊息」，明（16）日起正式改為LINE Premium會員專屬功能，未來想繼續使用，就必須訂閱每月165元的付費方案。不過，LINE近期也新增「通話錄製」、「預約訊息」兩項實用功能，目前都開放免費試用，不僅能錄下LINE語音及視訊通話，還能提前安排最遠1年後自動傳送訊息，兩項功能的使用方式一次整理。LINE自2020年6月推出「無聲訊息」功能，可以在不觸發對方手機的音效的情況下發送，不過，LINE公告，無聲訊息完成階段性測試，自11月16日起正式轉為LINE Premium會員專屬功能，意味著一般用戶將無法繼續免費使用。想保留這項功能，必須訂閱每月165元的LINE Premium方案，並將LINE更新至26.17.0（含）以上版本，一般文字訊息、語音及視訊通話，仍維持免費使用。雖然無聲訊息即將結束免費試用，但LINE也持續增加新功能。其中，10月30日推出的「通話錄製」，讓用戶可以錄下LINE一對一語音及視訊通話，方便保存重要對話、工作討論或行程安排。根據LINE官方說明，語音通話每次最長可錄製1小時；視訊通話則依照畫質不同，使用720p畫質最多可錄20分鐘，480p畫質則可錄製50分鐘。錄製完成後，檔案可傳送至Keep筆記，或直接儲存至手機裝置。將LINE更新至26.16.0（含）以上版本。開啟LINE「主頁」，點選右上角「設定」。往下找到「LINE Labs」，開啟「通話錄製」。與好友進行一對一語音或視訊通話時，點選畫面上的「通話錄製」，即可開始錄製。通話結束後，可透過Keep筆記或「通話錄製檔」頁面管理、儲存錄製內容。目前在LINE Labs免費開放，試用期間預計至2027年1月下旬，未來將改為LINE Premium會員專屬功能。另一項新功能則是「預約訊息」，用戶可以提前輸入文字，再指定日期與時間，讓系統自動傳送，不必在指定時間打開LINE操作。LINE表示，預約訊息最快可設定5分鐘後發送，最遠則能預約1年後傳送，支援一對一、多人及群組聊天室，也能用於Keep筆記。每個帳號最多可設定500則預約訊息，並可在發送前修改或刪除。將LINE更新至26.17.0（含）以上版本。開啟LINE「主頁」，點選右上角「設定」。進入「LINE Labs」，開啟「預約傳送」。進入聊天室，輸入訊息後，長按「傳送」按鈕。選擇「預約傳送」，設定日期及時間。點選「預約訊息」，即可完成設定。LINE提醒，預約訊息目前僅支援文字、網址、標註提醒及內建表情符號，尚未開放電腦版設定，但電腦版用戶仍可正常接收。此外，若網路環境不穩定，訊息可能無法準時發送，重要訊息仍應確認傳送情況。