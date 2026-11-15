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香港著名作詞人林夕昨日在社群媒體批評北市府，稱抄襲果然是最高致敬，執行力恰如鬆掉的螺絲，持續砸在大直基泰荒廢的停車場、凍未條啦，另外又指出，候選人針對市民大道縫合提出改善方案，怎就換來執政團伙敵意的冷嘲熱諷，這種態度只是為了製造仇恨嗎？台北市長蔣萬安今（15）日則回應，不確定他指的是哪一部分抄襲，任何評論還是要具體點出問題才能具體回應。林夕點名蔣市府抄襲政策林夕昨晚在threads上直言，真的「振聾發聵」，這是免費能聽的嗎？第一次，是沈伯洋在大安公園詳細論述毛小孩政策。第二次：在公辦政見會上，蔣市長忽然丟棄了松機，抱起了毛小孩當寶貝。他說，其實只論事不論人，好政策歡迎搬字過紙朗誦出來。但過去3年現任市府執行力恰如鬆掉的螺絲，持續地砸在大直基泰荒廢的停車場。難道大直基泰案也是在掌握中、一直推進的政績之一嗎？凍未條啦。抄襲果然是最高致敬。林夕隨後又再發文，稱要理解市民大道縫合究竟需要多高智商呢？十一年前他就住在市民大道旁邊，生活機能很少很少越過高架橋以北。你可以說，走過去不就等於三條八德路、1.5條中山北路而已嗎，可物理距離只有數字，心理門檻卻活生生地、抽象而又實在。走在東京版的市民大道怎麼就沒有這種負擔呢？候選人提出改善方案，怎麼就只能換來執政團伙敵意的冷嘲熱諷呢？這種態度只為了製造仇恨嗎？蔣萬安今被問到林夕質疑抄襲，他則說不確定林夕指的是哪一個部分抄襲，任何評論還是要具體點出問題才能具體回應。