我是廣告 請繼續往下閱讀

▲過去芬奇曾被迫讓愛德華茲兼任控球後衛，導致這名隊史頂級射手的運球後三分命中率下滑至35.3%。（圖／美聯社／達志影像）

儘管今（15）日在主場以106：117爆冷不敵芝加哥公牛、無奈中斷5連勝，但對一支當家王牌安東尼愛德華茲（Anthony Edwards）持續高掛免戰牌的球隊而言，明尼蘇達灰狼開季至今繳出的9勝4負佳績早已瑕不掩瑜。在愛德華茲傷退期間，灰狼不僅豪取8戰6勝、場均失分高居全聯盟前3低，休賽期飽受質疑的兩大新援鮑爾（LaMelo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）更在明尼蘇達徹底重獲新生，尤其是告別勇士與老鷹體系的庫明加，在灰狼自由奔放的攻防體系中如魚得水，正攜手這群「明尼蘇達野狼」編織一個衝擊總冠軍的大夢。回顧休賽期，當灰狼管理層大刀闊斧送走蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）兩名合計貢獻球隊28%得分與籃板的機動型內線，轉而引進傷病史豐富且被貼上「華而不實」標籤的控衛鮑爾，並簽下同樣以紀律性不足著稱的庫明加時，外界幾乎一面倒唱衰。《露天看台》（Bleacher Report）僅給出B-評價，更有球探直言不看好這兩名球員能融入總教練芬奇（Chris Finch）建立的鐵血防守文化。然而開季13戰過後，所有質疑聲浪煙消雲散。過去芬奇曾被迫讓愛德華茲兼任控球後衛，導致這名隊史頂級射手的運球後三分命中率下滑至35.3%；如今鮑爾的到來徹底解放了愛德華茲，不僅在愛德華茲受傷前讓他重回接球投籃的舒適區，在他受傷後鮑爾更將場均得分從14.8分拉升至20.5分。同時以5年1.12億美元續約的多森姆（Ayo Dosunmu）也以高達53.3%投籃命中率場均轟下21.1分，搭配海蘭德（Bones Hyland）組成後場，讓灰狼在失去場均33.3分頭號得分手的情況下，團隊場均得分僅微幅下滑4分，依舊保持全聯盟頂尖火力。更令人驚艷的蛻變發生在24歲的鋒線悍將庫明加身上。過去無論在強調高位策應與複雜無球掩護的金州勇士，或是進攻空間擁擠的亞特蘭大老鷹，不擅長在僵化陣地戰中擔任決策者的庫明加始終難以發揮天賦；但來到灰狼後，芬奇流動性極高、強調弧頂發起與快速轉換的進攻體系完美釋放了他的運動能力。本季庫明加場均雖僅12.4分、5.7籃板與2.9助攻，但高達77.8%的進球來自隊友助攻寫下生涯新高，他無需再強行持球單打，只需專注於空切、快攻衝擊籃框與連結傳導，便成為最致命的終結利器。在防守端，庫明加同樣撕掉了不會用身材防守的負面標籤。在年度最佳防守球員等級中鋒戈貝爾（Rudy Gobert，本季在場時對手每百回合僅得99.8分）坐鎮禁區、加上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的側翼大鎖威懾下，庫明加徹底愛上了防守。「防守其實很有趣！」庫明加受訪時興奮表示，「成功守下對手進攻的感覺太棒了，每天上場挑戰世界上最頂尖的得分手讓我充滿動力。」就連鮑爾也在這股團隊氛圍感染下積極投入防守，每36分鐘干擾傳球次數從上季在黃蜂的2.6次暴增至3.9次。今日面對背靠背出戰的公牛，灰狼雖因首節外線10投0中挖下大坑，且戈貝爾全場7投0中僅拿1分，但全隊依舊展現極強韌性，多森姆面對老東家砍下24分、鮑爾19分7籃板6助攻、麥克丹尼爾斯18分、庫明加也有11分進帳，第三節一度打出13：0攻勢追到僅差1分，末節仍緊咬比分至最後一刻才惜敗。灰狼休賽期沒有尋找任何單一球員去填補蘭德爾與里德的數據空缺，而是透過提速打快、全民皆兵等系統理念重新分配任務，把原本集中在少數球星身上的重擔分散到整個輪換陣容。這支兼具聯盟頂級防守紀律與青春風暴速度的灰狼，已完美通過核心傷停的第一道考驗；等到健康的愛德華茲滿血回歸，庫明加與這支開季最大驚奇的未來上限，絕對值得期待。