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▲黃仁勳雖然從輝達離職、婚外情醜聞纏身，但仍有不少粉絲看好他。（圖／資料照）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳隨著婚外情爭議及相關調查風波延燒，11月12日正式宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的掌舵生涯，震撼全球。不少人好奇黃仁勳是否會從此離開科技業，還是有可能東山再起？對此，星座命理大師唐綺陽今（15）日發文解析黃仁勳運勢，她預告黃仁勳有機會在2029年底或是2030年「王者逆襲」，回歸業界巔峰。唐綺陽今日在「11/16-11/22星座運勢週報」貼文中，提到黃仁勳的運勢，她說黃仁勳這次面臨的變動來得又快又突然，從星象來看，火木合象徵影響社會的大事，而木星獅子則代表具有影響力的名人，兩者形成的相位讓她聯想到「被炙燒的影響力名人」，就是黃仁勳。唐綺陽進一步分析，火星帶有刻意攻擊的意味，加上火星、木星與水瓶座形成對宮關係，象徵敵人環伺，因此認為黃仁勳的處境相當凶險，甚至可能到了「不走可能更糟」的程度。至於黃仁勳是否還有機會東山再起？唐綺陽透露，自己透過「太陽弧推運」進行分析，雖然不知道黃仁勳的出生時間，仍然可以推算未來走勢。內心也得承受失望、痛苦與孤獨，過程就像經歷剝皮般的煎熬。不過，唐綺陽也預告，她也希望黃仁勳能撐過低潮，保有信念、健康，等待重新站上高峰。唐綺陽也藉由黃仁勳的遭遇，談到高位人物必須經歷的考驗。她認為，一個人要登上高位並不稀奇，但要真正站穩腳步，往往還得面對被拉下神壇、栽贓、污衊等關卡，尤其當代網路風氣容易放大惡意、扭曲真相，名人即使擁有再大的影響力，也可能面臨他人質疑與攻擊。她感嘆，真正的考驗不只是能否登上高峰，而是在經歷詆毀與誤解後，是否仍能保有初心。