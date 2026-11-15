我是廣告 請繼續往下閱讀

支持度、看好度與喜好度 沈伯洋全面領先蔣萬安

新台灣國策智庫今（15）日公布最新民調，民進黨台北市長候選人沈伯洋以46.3%支持度領先市長蔣萬安42.2%，此外在看好度與喜好度方面，沈伯洋皆領先蔣萬安。至於蔣萬安施政滿意度中，滿意44.5％、不滿意為48.1％。而本次民調政黨傾向為37.3%支持民進黨、支持國民黨29％、民眾黨10.35％，11.5％不偏向任何政黨。新台灣國策智庫今日公布最新民調，結果顯示沈伯洋以46.3%支持度領先蔣萬安42.2%，8.6％無法選出任何一人；看好度方面沈伯洋以46.9％領先蔣萬安40.8％。至於在喜好度方面，喜歡蔣萬安42.5％、44.5％不喜歡；喜歡沈伯洋56.5％、31.5％不喜歡。而蔣萬安施政滿意度中，滿意44.5％、不滿意為48.1％。本次民調政黨傾向為37.3%支持民進黨、支持國民黨29％、民眾黨10.35％，11.5％不偏向任何政黨。本次民調由財團法人凱達格蘭基金會出資，委託趨勢民調公司執行，調查對象為戶籍在台北市、年滿20歲的一般民眾，時間為本月10日至12日晚間進行市話調查，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。