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▲ 啟動記者會上，競總透過活潑、新潮的影片，公布為期兩週的全市車掃規劃。賴瑞隆隨後走向高雄地圖牆前的名產展示桌。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆拿起代表左楠的燒餅油條登上「隆捲風號」，象徵首日從左營、楠梓出發，下午更將深入路竹、湖內、茄萣，為選戰最後衝刺揭開序幕。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（15）日舉辦「大港起風湧！隆捲風號高雄大車掃啟動記者會」，立委李柏毅、市議員黃文志、李雅慧、黃彥毓，以及市議員候選人尹立、張以理齊聚，共同宣告「隆捲風號」正式出發，展現團結拚勝選的決心。賴瑞隆強調，將以戰戰兢兢、謹慎小心的心情，帶著最謙卑的態度深入各區，也請市民朋友帶著最正面的心情，一起快樂追風、團結挺瑞隆。啟動記者會上，競總透過活潑、新潮的影片，公布為期兩週的全市車掃規劃。賴瑞隆隨後走向高雄地圖牆前的名產展示桌，介紹左營、楠梓眷村燒餅油條、茄萣烏魚子、岡山豆瓣醬、鹽埕旗鼓餅及各區域的農產等，呈現城市的多元與活力，也向全台灣推廣高雄的美食。他更拿起代表左楠的燒餅油條登上「隆捲風號」，象徵首日從左營、楠梓出發，下午更將深入路竹、湖內、茄萣，為選戰最後衝刺揭開序幕。賴瑞隆表示，昨天在公辦政見會向市民完整報告過去二十年的努力，以及未來十年的願景，感謝市民朋友在會後給予最大的肯定。他感性指出，自己是菜市場長大的孩子，父親做木工、母親賣肉粽，感謝高雄鄉親一路栽培，讓他有機會在市府服務十年、國會打拚十年。如今選戰進入關鍵時刻，更要回到最熟悉的基層，向鄉親表達感謝、懇託支持。賴瑞隆表示，高雄區區有特色、處處有精彩，未來要讓每個地方的美麗都被看見，讓城市進步成果遍及38個行政區，讓所有鄉親共享經濟發展的光榮。他強調，最後13天將持續秉持快樂、希望、正面的態度，全力以赴，爭取每一份支持。近期有很多旅外鄉親跟他說將返鄉投票，展現大家對家鄉的關心，守護高雄、延續進步。競總說明，「隆捲風號高雄大車掃」的詳細路線將於前一日在官方社群粉絲專頁公布，邀請市民朋友關注、到場應援，也提醒大家注意自身安全，避免跟隨車隊、占用道路或燃放鞭炮，共同維護交通安全，並備妥禦寒衣物及輕便雨衣，帶著最正面的心情，一起快樂追風、團結挺瑞隆。