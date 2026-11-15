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UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美聯名！浪漫花卉刺繡

官方低調向《NOWNEWS今日新聞》表示，「熱門單品像是短袖款抓皺上衣，開賣當天就賣到缺貨」。

▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen 2026秋冬系列，台灣11月20日開賣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen刺繡小花細節好迷人。（圖／記者蕭涵云攝）

▲連拉鏈與調節釦上都有Cecilie Bahnsen標誌性小花。（圖／記者蕭涵云攝）

秋冬刷毛變浪漫！花苞外套、立領背心與配件必買

▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen在沉穩色調中透露生命力。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲透膚T恤有對比與若隱若現不同效果可選。（圖／記者蕭涵云攝）

女裝系列

記者實際試穿，推薦將下襬束口稍微收緊，營造有如花苞感的造型。

記者試穿，認為保暖度很推薦；拉緊束口的下襬更凸顯短版蓬鬆感，不僅提高腰線、更強調對比層次感。

▲透膚T恤多種穿搭示範。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

女裝配件

▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen童裝系列。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

童裝系列與配件

▲嬌小女生也可以試試看童裝系列。（圖／記者蕭涵云攝）

▲不少時髦媽咪準備幫女兒一起購入親子裝。（圖／記者蕭涵云攝）

UNIQLO童裝尺寸提供110cm至160cm，記者試穿發現，嬌小女生也可參考大童尺寸，相當於多了褲裙選擇，增添造型變化。

▲針織手套大人與孩童兩款不同設計供選擇。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

UNIQLO and Cecilie Bahnsen秋冬系列 販售資訊

丹麥哥本哈根仙氣設計再度綻放！UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美聯名，首次合作春夏系列，熱門單品開賣當天即缺貨，如今迎來第二彈秋冬系列，11月20日台灣開賣刺繡小花Fleece刷毛材質刷毛外套、背心、襪子、手套等14款女裝與童裝新作，《NOWNEWS今日新聞》整理亮點設計與價格一次整理。今年5月，UNIQLO x Cecilie Bahnsen首次開賣春夏系列，如今，最美聯名好評再合作，UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026 秋冬聯名以「Wandering Together 冬日漫遊」為主題，靈感汲取自北歐冬日鄉間漫步的悠然景致。本季主打融入Cecilie Bahnsen標誌性的浪漫花卉、詩意輪廓與細膩工藝，為UNIQLO LifeWear舒適秋冬設計帶來柔美點綴。設計師Cecilie Bahnsen表示，「蓬鬆溫暖的刷毛帶有一種懷舊魅力，對我而言，更是秋冬衣櫥不可或缺的經典單品」，突破了刷毛服裝以往的山系機能調性。這季以充滿懷舊魅力的「Fleece 刷毛」為核心，希望結合現代輪廓如短版設計，運用輕盈的質量、搭配精巧刺繡小花，讓不同年齡層的女性與女孩都能自在享受柔美風格。◾️：下襬設有特殊的花朵造型調節釦，可自由變化衣長比例，可打造俐落修長的視覺效果；◾️：以小立領與短版剪裁修飾身形，外層蓬鬆圈絨與內側細緻刷毛帶來優異保暖度。◾️透膚長袖T恤既適合單穿、也能疊穿，能穿出甜美又率性的層次感；搭配刷毛背心也俐落又保暖。◾️：調節釦收腰設計、與側開小衩的圓弧下擺，延續品牌的浪漫氣質。推薦搭配同款女裝配件，營造全套柔美山系女孩造型◾️◾️◾️◾️UNIQLO and Cecilie Bahnsen女童系列，延續成人款的浪漫美學、並轉化為兼具童趣與活動便利性的日常服裝。刷毛外套與毛絨背心以輕盈蓬鬆的繭型輪廓搭配小花刺繡，展現俏皮風格；◾️UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬系列將於11月20日（五）正式上市。全系列共14款單品，其中「女裝刷毛帽」、「女童柔軟羅紋T恤」及「女童HEATTECH針織手套」僅於指定店舖限量販售。其餘新品將於UNIQLO網路商店及全台店舖同步開賣。完整全系列販售通路：UNIQLO網路商店、 UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、 西門店、 ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、Mitsui林口商場店。