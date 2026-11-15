丹麥哥本哈根仙氣設計再度綻放！UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美聯名，首次合作春夏系列，熱門單品開賣當天即缺貨，如今迎來第二彈秋冬系列，11月20日台灣開賣刺繡小花Fleece刷毛材質刷毛外套、背心、襪子、手套等14款女裝與童裝新作，《NOWNEWS今日新聞》整理亮點設計與價格一次整理。
UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美聯名！浪漫花卉刺繡
今年5月，UNIQLO x Cecilie Bahnsen首次開賣春夏系列，官方低調向《NOWNEWS今日新聞》表示，「熱門單品像是短袖款抓皺上衣，開賣當天就賣到缺貨」。
如今，最美聯名好評再合作，UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026 秋冬聯名以「Wandering Together 冬日漫遊」為主題，靈感汲取自北歐冬日鄉間漫步的悠然景致。本季主打融入Cecilie Bahnsen標誌性的浪漫花卉、詩意輪廓與細膩工藝，為UNIQLO LifeWear舒適秋冬設計帶來柔美點綴。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先直擊，開箱最新UNIQLO and Cecilie Bahnsen秋冬系列，色調以經典黑、霧呢灰襯托可愛小白花，柔霧粉色點綴Tone on tone紅粉色花朵，而深海軍藍則綻放多彩小花好活潑。
秋冬刷毛變浪漫！花苞外套、立領背心與配件必買
設計師Cecilie Bahnsen表示，「蓬鬆溫暖的刷毛帶有一種懷舊魅力，對我而言，更是秋冬衣櫥不可或缺的經典單品」，突破了刷毛服裝以往的山系機能調性。
這季以充滿懷舊魅力的「Fleece 刷毛」為核心，希望結合現代輪廓如短版設計，運用輕盈的質量、搭配精巧刺繡小花，讓不同年齡層的女性與女孩都能自在享受柔美風格。
女裝系列
◾️ 489121「女裝刷毛外套」1290元：下襬設有特殊的花朵造型調節釦，可自由變化衣長比例，可打造俐落修長的視覺效果；記者實際試穿，推薦將下襬束口稍微收緊，營造有如花苞感的造型。
◾️492482「女裝毛絨刷毛短版背心」990元：以小立領與短版剪裁修飾身形，外層蓬鬆圈絨與內側細緻刷毛帶來優異保暖度。記者試穿，認為保暖度很推薦；拉緊束口的下襬更凸顯短版蓬鬆感，不僅提高腰線、更強調對比層次感。
◾️492484「透膚T恤（長袖）」590元：透膚長袖T恤既適合單穿、也能疊穿，能穿出甜美又率性的層次感；搭配刷毛背心也俐落又保暖。
◾️492483「刷毛裙」990元：調節釦收腰設計、與側開小衩的圓弧下擺，延續品牌的浪漫氣質。
女裝配件
推薦搭配同款女裝配件，營造全套柔美山系女孩造型
◾️486814「刷毛帽」790元
◾️493362「HEATTECH 針織手套」590元
◾️493601「HEATTECH 長襪」190元
◾️492529「HEATTECH 襪子」190元
童裝系列與配件
UNIQLO and Cecilie Bahnsen女童系列，延續成人款的浪漫美學、並轉化為兼具童趣與活動便利性的日常服裝。刷毛外套與毛絨背心以輕盈蓬鬆的繭型輪廓搭配小花刺繡，展現俏皮風格；長袖T恤多了腰間荷葉設計、刷毛褲裙則以全新A字剪裁結合內搭短褲設計，兼具實穿性。手套有別於大人款，選以麵包手套款式更顯可愛。
UNIQLO童裝尺寸提供110cm至160cm，記者試穿發現，嬌小女生也可參考大童尺寸，相當於多了褲裙選擇，增添造型變化。
◾️492130「女童刷毛外套」690元
◾️492772「女童毛絨刷毛背心」690元
◾️492368「柔軟羅紋T恤（長袖）」490元
◾️492131「女童刷毛褲裙」590元
◾️493385「HEATTECH 針織手套」390元
◾️492132「HEATTECH 中筒襪」249元
UNIQLO and Cecilie Bahnsen秋冬系列 販售資訊
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬系列將於11月20日（五）正式上市。全系列共14款單品，其中「女裝刷毛帽」、「女童柔軟羅紋T恤」及「女童HEATTECH針織手套」僅於指定店舖限量販售。其餘新品將於UNIQLO網路商店及全台店舖同步開賣。
完整全系列販售通路：UNIQLO網路商店、 UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、 西門店、 ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、Mitsui林口商場店。
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今年5月，UNIQLO x Cecilie Bahnsen首次開賣春夏系列，官方低調向《NOWNEWS今日新聞》表示，「熱門單品像是短袖款抓皺上衣，開賣當天就賣到缺貨」。
如今，最美聯名好評再合作，UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026 秋冬聯名以「Wandering Together 冬日漫遊」為主題，靈感汲取自北歐冬日鄉間漫步的悠然景致。本季主打融入Cecilie Bahnsen標誌性的浪漫花卉、詩意輪廓與細膩工藝，為UNIQLO LifeWear舒適秋冬設計帶來柔美點綴。
設計師Cecilie Bahnsen表示，「蓬鬆溫暖的刷毛帶有一種懷舊魅力，對我而言，更是秋冬衣櫥不可或缺的經典單品」，突破了刷毛服裝以往的山系機能調性。
◾️ 489121「女裝刷毛外套」1290元：下襬設有特殊的花朵造型調節釦，可自由變化衣長比例，可打造俐落修長的視覺效果；記者實際試穿，推薦將下襬束口稍微收緊，營造有如花苞感的造型。
◾️492482「女裝毛絨刷毛短版背心」990元：以小立領與短版剪裁修飾身形，外層蓬鬆圈絨與內側細緻刷毛帶來優異保暖度。記者試穿，認為保暖度很推薦；拉緊束口的下襬更凸顯短版蓬鬆感，不僅提高腰線、更強調對比層次感。
◾️492484「透膚T恤（長袖）」590元：透膚長袖T恤既適合單穿、也能疊穿，能穿出甜美又率性的層次感；搭配刷毛背心也俐落又保暖。
◾️492483「刷毛裙」990元：調節釦收腰設計、與側開小衩的圓弧下擺，延續品牌的浪漫氣質。
推薦搭配同款女裝配件，營造全套柔美山系女孩造型
◾️486814「刷毛帽」790元
◾️493362「HEATTECH 針織手套」590元
◾️493601「HEATTECH 長襪」190元
◾️492529「HEATTECH 襪子」190元
UNIQLO and Cecilie Bahnsen女童系列，延續成人款的浪漫美學、並轉化為兼具童趣與活動便利性的日常服裝。刷毛外套與毛絨背心以輕盈蓬鬆的繭型輪廓搭配小花刺繡，展現俏皮風格；長袖T恤多了腰間荷葉設計、刷毛褲裙則以全新A字剪裁結合內搭短褲設計，兼具實穿性。手套有別於大人款，選以麵包手套款式更顯可愛。
◾️492130「女童刷毛外套」690元
◾️492772「女童毛絨刷毛背心」690元
◾️492368「柔軟羅紋T恤（長袖）」490元
◾️492131「女童刷毛褲裙」590元
◾️493385「HEATTECH 針織手套」390元
◾️492132「HEATTECH 中筒襪」249元
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬系列將於11月20日（五）正式上市。全系列共14款單品，其中「女裝刷毛帽」、「女童柔軟羅紋T恤」及「女童HEATTECH針織手套」僅於指定店舖限量販售。其餘新品將於UNIQLO網路商店及全台店舖同步開賣。
完整全系列販售通路：UNIQLO網路商店、 UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、 西門店、 ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、Mitsui林口商場店。