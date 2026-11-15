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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（15）日批評，台北市長蔣萬安陣營利用「資訊落差」跟人民稱他提的縫合市民大道政見是空想。蔣萬安則表示，是拿出確切數字或具體質疑，真正的資訊落差是根本不知道事實就提出批評，甚至是用猜的。連自己跟自己都有資訊落差，這個才是更嚴重的。蔣萬安說，沈伯洋很喜歡用資訊落差4個字，但他們對於所提政見的挑戰，都是拿出確切數字或具體質疑，好比市民大道橋下到底能不能做廊帶或是藝文展演的空間？那有沒有考慮到，空間大小、噪音的問題、車流量等。沈伯洋日前拋出縫合市民大道政見，要將北市南北縫合、活化橋下空間，但遭身兼蔣萬安競選執行總幹事的北市立委徐巧芯批是空想，他則回嗆國際上都有案例，且北市府現在也有做類似規劃，「北市府的新公園到台北車站到雙子星也是在做縫合而且是現在進行式，我覺得他們有點過度操作這議題。」另外針對新台灣國策智庫最新民調顯示，沈伯洋以46.3%支持度領先蔣萬安的42.2%、看好度方面沈以46.9%領先蔣的40.8%。蔣萬安則說，民調都會參考，最後階段就全力衝刺。