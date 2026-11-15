我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝祖武穿著西裝坐在台下，回過頭比出手指愛心，俊俏又逆齡的外貌在眾人當中相當顯眼。（圖／謝祖武臉書）

男星謝祖武出道超過40年，交出《麻辣鮮師》系列、《台灣靈異事件》和《安室愛美惠》等經典電視劇，另為人津津樂道的是其奇蹟凍齡術，58歲的他近日回國中母校領取傑出校友獎，一張回眸的現場照片絲毫沒有歲月痕跡，網友看了傻眼虧說：「SK2用喝的嗎？」謝祖武昨（14）日在臉書發文，透露回到三峽國中參加80周年校慶活動，並領取學校頒發的傑出校友獎，曝光的影片中，當台上司儀念出謝祖武的名字，全場爆出熱烈歡呼聲，而隨文附上的照片，謝祖武穿著一身正裝坐在台下，回過頭對鏡頭比出手指愛心，俊俏又逆齡的外貌在眾人當中相當顯眼。許多網友見到謝祖武以母校校友身分列席，狀態如此保養得宜，紛紛表示：「都不老，從台灣靈異事件到現在，這樣合理嗎」、「還是一樣帥氣」、「怎麼數十年如一日的還是這麼帥啊」、「你可能是我老公的同學或學長耶（他58年次），但慘的是你看起來是他的學弟，你看起來好年輕！」掀起熱議。謝祖武過去曾經分享保養秘訣，透露自己維持大約63公斤的體重很多年，最重要的就是維持良好、不熬夜的作息，平常不暴飲暴食，大約吃7分飽就好，並少吃高油與負擔重的食物，此外，堅持每天運動約45分鐘至1小時，包含跑步或加強背部與腹部核心肌群訓練，藉此維持緊實體態與腹肌線條。