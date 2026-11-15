中華隊最終4：6輸給澳洲無緣季軍，也是隊史參戰3次亞冠賽以來，隊史首度以第4名坐收。

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中華隊血戰韓國落敗 季軍戰又遇澳洲

五局上牛棚大爆炸 單局慘失6分釀敗因

中華隊2分差惜敗澳洲 隊史首度無緣季軍

本次擊敗澳洲、惜敗給韓國，仍有機會搶第3名，但最終4：6遭到澳洲復仇成功，隊史參戰亞冠賽首度無緣季軍。

2026年亞冠賽季軍戰，中華隊再戰強敵澳洲，雖然先馳得點，但在五局上牛棚大爆炸，高偉強、李軍連續保送、觸身，李超救火又被敲安，3位投手合計被狂攻6分，陷入落後局面，儘管中華隊不氣餒，五局下先靠劉俊緯清壘長打一棒追回3分，牛棚後續也回穩，但最後反攻半局留下不少殘壘，離得分大門始終差一步，中華隊昨日與韓國血戰九局4：6落敗，比較TQB後確定無緣冠軍賽，與同為1勝2敗澳洲競爭季軍頭銜，推出24歲樂天桃猿先發土投邱駿威，加上上屆2次出賽，他生涯參戰亞冠賽3場出賽都是對澳洲。中華隊打線方面，本場做出變陣，除曾聖安生涯首度扛下四棒之外，劉俊緯、林吳晉瑋與陽柏翔都站上先發。第二局就展開攻勢，劉俊緯選到保送後、林子豪補上安打，澳洲換投後仍被林泓弦敲出內野滾地球換回1分，中華隊先持得點。投手部分，邱駿威先發主投4局無失分，表現相當出色，但五局上中華隊換投，由統一獅高偉強上場，結果一登板就投出保送，隨後澳洲犧牲觸擊上二壘，又送出保送，改由火球男左投李軍登板，結果又是保送，隨後澳洲敲安追平，再靠觸身球超前。中華隊此時緊急換上持外卡上場的李超救火，結果被敲出2支長打一共丟掉4分，澳洲單局海灌6分，一舉超前。所幸中華隊五局下隨即展開攻勢，，張仁瑋、林佳緯敲安上壘，曾聖安選到保送，滿壘局面下劉俊緯掃出清壘二壘安打，中華隊一口氣追回3分，六局結束以4：6暫時落後。第七局中華隊靠安打、保送攻占滿壘，但1出局後林子豪遭到曲球三振，林泓弦滾地球出局，中華隊無功而返。中華隊後續牛棚回穩，但進攻端也打不進分數，最後九局下三上三下，以4：6輸給澳洲。中華隊過去2屆亞冠賽都拿下季軍，