2013年推出的iPhone 5c近期翻紅，國外手機回收比價網站統計發現，過去一年購買iPhone 5c的Google搜尋量暴增405倍，原因竟是Z世代迷上復古拍照風格。不過，專家也提醒，這款手機已經將近10年沒有獲得系統安全更新，若拿來當作日常使用的手機，恐怕面臨個資外洩、駭客入侵等風險。
英國手機回收比價平台Compare and Recycle公布最新統計，過去一年Google搜尋「buy iPhone 5c」的搜尋量增加405倍，「iPhone 5c camera」搜尋量也成長1,815%，單純搜尋「iPhone 5c」則增加264%，顯示這款老手機重新受到市場關注。
iPhone 5c於2013年9月推出，當年與iPhone 5s一同亮相，配備4吋Retina螢幕、A6晶片及800萬畫素主相機。最大的特色就是採用塑膠材質機身，推出藍色、綠色、粉紅色、黃色及白色共5種配色，鮮豔外型也成為當年的經典設計。
Z世代瘋復古拍照！800萬畫素成賣點
為何年輕人反而搶著找舊手機？關鍵就在於近年流行的「Y2K美學」及復古數位相機風潮。外媒指出，Z世代年輕人偏愛2000年代的懷舊影像風格，相較於現代手機強調高畫質、HDR及運算攝影，iPhone 5c的800萬畫素相機雖然規格落後，拍出來的照片卻有不同於現代手機的顆粒感、低解析度及復古氛圍，反而成為年輕人追求的獨特效果。
老iPhone買來拍照要注意！專家警告4大資安風險
不過，Compare and Recycle提醒，該版本於2017年推出，已經將近10年沒有獲得後續系統安全修補，無法像現代iPhone一樣保護使用者的個人資料，建議若真的想購買iPhone 5c體驗復古拍照，最好單純將它當成數位相機使用，並遵守以下4項原則：
1.開啟飛航模式：盡量維持離線使用，避免連接網路。
2.不插SIM卡、不登入主要Apple帳號：減少個資暴露風險。
3.避免登入重要帳號：包括電子郵件、網路銀行及社群平台。
4.照片使用傳輸線備份：透過電腦轉移照片，避免使用iCloud同步。
專家強調，老iPhone雖然能滿足復古拍照需求，但系統安全性早已跟不上現代標準，若只是想拍出懷舊風格，建議將它視為拍照專用設備，而非日常使用的主力手機。
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iPhone 5c於2013年9月推出，當年與iPhone 5s一同亮相，配備4吋Retina螢幕、A6晶片及800萬畫素主相機。最大的特色就是採用塑膠材質機身，推出藍色、綠色、粉紅色、黃色及白色共5種配色，鮮豔外型也成為當年的經典設計。
為何年輕人反而搶著找舊手機？關鍵就在於近年流行的「Y2K美學」及復古數位相機風潮。外媒指出，Z世代年輕人偏愛2000年代的懷舊影像風格，相較於現代手機強調高畫質、HDR及運算攝影，iPhone 5c的800萬畫素相機雖然規格落後，拍出來的照片卻有不同於現代手機的顆粒感、低解析度及復古氛圍，反而成為年輕人追求的獨特效果。
老iPhone買來拍照要注意！專家警告4大資安風險
不過，Compare and Recycle提醒，該版本於2017年推出，已經將近10年沒有獲得後續系統安全修補，無法像現代iPhone一樣保護使用者的個人資料，建議若真的想購買iPhone 5c體驗復古拍照，最好單純將它當成數位相機使用，並遵守以下4項原則：
1.開啟飛航模式：盡量維持離線使用，避免連接網路。
2.不插SIM卡、不登入主要Apple帳號：減少個資暴露風險。
3.避免登入重要帳號：包括電子郵件、網路銀行及社群平台。
4.照片使用傳輸線備份：透過電腦轉移照片，避免使用iCloud同步。
專家強調，老iPhone雖然能滿足復古拍照需求，但系統安全性早已跟不上現代標準，若只是想拍出懷舊風格，建議將它視為拍照專用設備，而非日常使用的主力手機。