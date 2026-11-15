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▲富邦金控董事長蔡明興今（15）日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，家族也大動員，包括富邦集團董事長蔡明忠及夫人陳藹玲、蔡明興夫人翁美慧及富邦第三代都出席見證。（圖／取自台大校慶直播）

蔡明興回顧創業路 富邦人壽初期資本額差點虧光

AI時代來臨！蔡明興籲培養這能力 找工作別只看薪水

▲富邦金控董事長蔡明興今（15）日獲頒台大名譽博士學位，也勉勵學子找到自己真正熱愛的事，用專注和紀律持續走下去。（圖／富邦金提供）

富邦金控董事長蔡明興今（15）日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，他致詞時細數從華爾街返台後，與父兄從零開始打拼、歷經產業危機與轉型，最終打造出橫跨金融、電信及媒體科技王國的創業歷程，也揭露創辦6家企業心法，並將艱辛的創業過程視為「畫畫」般享受，在自由揮灑中成就非凡企業版圖。同時，他也勉勵年輕學子「找到真正熱愛的工作」，不要只是看薪水高低，相信憑藉著熱情與紀律，一定能成功。今日富邦家族可說是大動員，共同參與富邦金控董事長蔡明興重要時刻，包括富邦集團董事長蔡明忠及夫人陳藹玲、蔡明興夫人翁美慧，第三代也有出席見證。蔡明興回顧創業歷程，也從美國返台後跟隨父親及兄長共同打拚，富邦從產險、建設事業起步，逐步發展出涵蓋銀行、證券、投信、人壽的富邦金控，並跨足電信、電子商務及有線電視等領域，這段創業過程經歷不少酸甜苦辣，也讓他體會到持續學習、堅持原則及回饋社會的重要性。他透露，當初政府開放金融業，他負責籌備富邦證券，正好碰到台股第一次大漲，資本額2億元，開業首年就賺了6億元。1993年同時創立富邦人壽與富邦投信，並協助哥哥及父親創辦富邦銀行。由於當時同時開放8家保險公司，競爭非常激烈，富邦人壽前幾年虧損累累，「差不多資本額都快虧完了」，後來開拓不同的行銷通路包括銀行保險、整合行銷等，才走出自己的道路。同時，2008年金融海嘯期間，富邦人壽也因堅持保守穩健投資，沒有買任何次債，才有能力在金融風暴中併購安泰人壽。後來，他也跟一些朋友創辦了台灣大哥大，也創辦了富邦媒體科技momo，這些都是從零開始。其實，創業也是很辛苦，但也很有趣，好像「畫畫」一樣，可以自己畫自己的畫，滿有成就感，「我其實還蠻享受這個過程」。此外，他還提到，近幾年投入富邦美術館籌備跟開設，希望能變成一個文化的橋樑，讓台灣能夠走出去，讓世界能夠走進來。藉由這個平台，能做很多的兒少藝術教育，也希望藝術教育在台灣能夠普及。對於企業經營理念，蔡明興強調，富邦長期奉行其父親所堅持的4大信念「誠信、勤儉、專業、創新」，又以「誠信」最重要，不論個人或金融機構，「無信不立」，一定要先建立信用，得到客戶、社會大眾的支持肯定，事業才能得以發展，也是人生必須遵守的原則。此外，蔡明興說，自己也很注重邏輯思考，看一件事情要先從邏輯去分析，領導人最注重大方向，方向釐清後授權、培養人才，讓每個人有空間成長。面對AI時代來臨，蔡明興也提醒年輕學子，雖然資訊取得愈來愈容易，如何從大量資訊中得出正確結論、做出正確決策，這是要持續不斷的學習，不斷的去突破，才有辦法養成這個能力，並鼓勵年輕學生找到自己真正熱愛的事情，不要因為薪水的高低，選擇一個自己不喜歡做的工作，透過熱情與紀律日復一日堅持，一定會成功，當然，成功後也不忘回饋社會，持續做下去，時間會帶來意想不到的成果。