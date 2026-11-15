我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李英愛（左）昨晚親自將年度藝人獎獎盃交給aespa。（圖／翻攝自MMA直播）

▲李英愛在自己的IG上也有分享後台美照。（圖／翻攝自IG@leeyoungae0824）

韓劇女神李英愛靠著《大長今》紅遍亞洲，今年已55歲的她，氣質與清新神顏絲毫沒變化。昨（14）晚李英愛登上《MMA 2026 頒獎典禮》（Melon Music Awards，又稱甜瓜音樂獎），擔任壓軸頒獎人，只見她身穿一件斜肩設計的綠色長禮服，露出雪白香肩與鎖骨肌膚，儘管李英愛眼角已有明顯細紋，但整個人看起來依舊美翻，完全不輸昨日在場的眾多20多歲女偶像們。李英愛昨日擔任壓軸頒獎人，頒發「年度專輯獎」、「年度藝人獎」給KPOP歌手們，其中，年度專輯獎由防彈少年團（BTS）憑藉專輯《ARIRANG》奪下，年度藝人獎得獎者則是女團aespa，頒獎結果公布後，掀起全場歡呼尖叫。除了得獎結果受到矚目外，李英愛本人也很吸睛，她昨晚身穿一件草綠色斜肩禮服亮相，一頭黑色長髮隨興披在肩上，沒有做過多的造型，脖子上也沒戴項鍊，但她整個人散發著古典美的優雅氣質，不用珍珠、寶石點綴，舉手投足間就盡顯女人味，白皙的皮膚更讓她站在舞台上看起來閃閃發光，比當天很多年輕一輩的女偶像們還要漂亮。李英愛的美貌也在社群上掀起討論，粉絲看了紛紛留言直呼：「是好久不見的李英愛」、「這麼罕見的禮服顏色，也只有她能駕馭」、「大長今還是好美」、「天哪，皮膚好白好有氣質，眼角有細紋也是超美」、「李英愛真的保養得很好，完全看不出50幾歲」。李英愛2009年嫁給富商老公鄭浩英後生下1子1女，一度淡出演藝圈，專心陪小孩長大，直到2017年才推出電視劇《師任堂，光的日記》回歸螢光幕，後來李英愛又主演《具景伊》、《大指揮家：弦上的真相》，以及去年才播出的《恩秀的好日子》，演技一直備受誇讚，是韓國娛樂圈的「長青樹」。