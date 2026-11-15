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美國職棒大聯盟（MLB）官方網站於台灣時間今（15）日公布2027年球季MVP與賽揚獎的熱門人選預測。令人意外的是，向來是年度個人大獎常客的洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平，以及紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge），竟然雙雙沒有入圍。大聯盟官網對此直言，由於今年各大獎項全數由「生涯首獲獎」的新面孔包辦，大聯盟世代交替的「時代浪潮或許已經改變」。在這份最新出爐的2027年預測名單中，大聯盟官網刻意跳過了過去幾年壟斷獎項的超級巨星，將目光全面鎖定在「尚未拿過該獎項」、特別是20多歲的年輕重砲與強投身上。國聯MVP的預測人選有28歲的紐約大都會強打索托（Juan Soto）、聖地牙哥教士看板球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），以及華盛頓國民超級新星伍德（James Wood）。美聯則是堪薩斯市皇家少主威特（Bobby Witt Jr.）、坦帕灣光芒新生代重砲卡米內羅（Junior Caminero）。至於投手最高榮譽賽揚獎方面，名單同樣充滿新面孔。國聯部分大聯盟官網看好紐約大都會25歲右投麥克林（Nolan McLean）與辛辛那提紅人23歲火球新星伯恩斯（Chase Burns）。美聯則點名多倫多藍鳥王牌希斯（Dylan Cease）、費城人轉戰美聯的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）以及紐約洋基王牌左投弗里德（Max Fried）。過去幾年大聯盟個人獎項幾乎由熟面孔宰制，包括老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）蟬聯美聯賽揚獎，而賈吉與大谷翔平更是從2024年起分別完成美聯與國聯MVP連霸，生涯各自累積高達3座與4座MVP獎盃。然而，本週剛揭曉的2026年度美聯、國聯MVP與賽揚獎共4位得主，竟清一色全都是「生涯首度獲獎」的新科得主，與去年形成強烈對比。大聯盟官網在報導中特別點出這項關鍵趨勢，並以此解釋為何將大谷翔平與賈吉排除在2027年預測之外：「這與去年截然不同，如今大聯盟的時代風向或許已經真正改變了。」