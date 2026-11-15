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連署破13萬人 要求黃仁勳復職、董事會公開調查細節

名單竟有「黃樂」與「Xi Jingping」 主辦方坦承未驗證身分

馬斯克警告關鍵交易恐告吹 科技大咖接連聲援

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲，12日辭去執行長、總裁及董事職務，引發科技界反彈。部分員工隨即發起「Stand with Jensen」（支持黃仁勳）連署，要求董事會讓他復職，短短數日已吸引超過13萬人響應。不過，名單中竟出現黃仁勳的緋聞對象黃樂（Alice Huang），甚至還有其他疑似冒名簽署者，讓這場聲援行動的可信度受到質疑。綜合《紐約時報》、《商業內幕》等外媒報導，「Stand with Jensen」連署於14日發起，主張在獨立調查釐清事實前，應讓黃仁勳恢復職務，同時確保調查程序公正，給予他充分申辯機會，並要求董事會公開相關證據及決策過程。發起人強調，黃仁勳過去33年帶領輝達成為全球AI晶片巨頭，並不代表他可以免於問責，但任何處分都應建立在具體證據與正當程序之上。截至台灣時間15日中午，連署人數已突破13萬人。稍早公布的統計顯示，參與者包括超過6000名輝達現職員工、逾1000名前員工，以及數萬名股東與一般支持者。然而，有媒體發現，連署名單中不僅出現黃仁勳緋聞對象黃樂的名字，而且不只一筆，還有自稱好萊塢演員的「Tim Cruise」，以及疑似將中國國家主席習近平姓名拼錯的「Xi Jingping」。這些異常署名引發外界質疑，是否有人利用開放式連署網站惡作劇，或冒用他人身分參與。對此，主辦單位坦承，網站未嚴格驗證簽署者的真實姓名及職稱，因此無法確認名單上的人是否確實參與連署，目前正持續清除假冒署名。換言之，名單出現黃樂或其他知名人士的名字，並不代表本人確實簽署，相關身分仍有待查證。除了連署活動，科技界也有多名重量級人士公開表態支持黃仁勳。特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）14日在社群平台X發文指出，黃仁勳長期親自協調輝達供應鏈，許多交易甚至是透過雙方握手達成共識，沒有正式書面合約。他警告，一旦失去黃仁勳，部分關鍵交易可能因此破局。遊戲開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）則將黃仁勳離職與蘋果當年撤換賈伯斯（Steve Jobs）相提並論，認為輝達可能付出重大代價。此外，輝達股東Altimeter Capital Management及Atreides Management的高層也聯名致函董事會，呼籲避免倉促更換領導人，並考慮讓黃仁勳回任等選項。