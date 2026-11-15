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▲富邦金控董事長蔡明興今（15）日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，家族也大動員，包括富邦集團董事長蔡明忠及夫人陳藹玲、蔡明興夫人翁美慧及富邦第三代都出席見證。（圖／取自台大校慶直播）

▲富邦金控董事長蔡明興今(15)日獲台灣大學頒發名譽博士學位，由校長陳文章（右)於校慶典禮上頒授證書。 （圖／富邦金提供）





蔡明興分享追妻閃婚過程 塞翁失馬焉知非福

蔡明興勉勵年輕學子 找喜歡的工作不要只看薪水

富邦金控董事長蔡明興今（15）日獲頒台灣大學名譽商學博士學位，他在致詞時也分享自己追妻趣事。他透露，當年從美國返台後，正逢第二次石油危機，利率飆升，經濟不景氣，加上十信風暴，銀行紛紛緊縮銀根，當時沒太多事情可做，清閒的時間變多了，也讓他有時間專心追求太太翁美慧，很快4個月就訂婚、1年內就結婚了，笑稱「塞翁失馬，焉知非福」，也算人生一大收穫。今日富邦大家族也是大動員，共同參與富邦金控董事長蔡明興重要時刻，包括富邦集團董事長蔡明忠及夫人陳藹玲、蔡明興夫人翁美慧，第三代都出席見證。蔡明興回憶，1979年台大商學系工商管理組畢業後，1981年到紐約大學史登管理學院，攻讀金融碩士，當時認為既然要學金融一定到紐約了，身處全球金融中心，更容易學習及接觸到相關事務。畢業之後，他先到華爾街的信孚銀行企業金融工作，那時躬逢其盛，也是美國金融全盛時代，從中學習、受益滿多的。後來，他回台灣後，就跟著父親蔡萬才跟兄長蔡明忠一起打拚， 一開始是產險及建設公司，後來發展到了現在富邦金、台灣大哥大、台灣富邦媒體科技（momo）等電信、通訊、電子商務、有線電視等等的事業，這中間可以說是經歷酸甜苦辣，也有滿多感觸的。不過，蔡明興也透露，當年返台時正逢第二次石油危機，利率飆高到20%，經濟非常不景氣，加上十信事件衝擊，銀行緊縮銀根，當時他負責富邦租賃與富邦實業的業務，主要工作就是把貸款收回來，再償還銀行，沒有太多業務可以發展，也是相對清閒的時期，反而成為他追求另一半的好機會。他說，自己有一年的時間專心追老婆，因為實在沒有太多事情可以做，所以很快4個月就訂婚，一年內就結婚了，所以有時候說「塞翁失馬，焉知非福」，也是一個滿大的收穫。談起母校台大，蔡明興也感性表示，每次回到校園，看到熟悉的椰林大道，就會想起當年在台大求學的四年時光，當時生活非常單純，每天都過得相當快樂，「沒想到說學生時代結束以後，就沒那麼無憂無慮了」。由於今年正好是台大創校98周年，也是富邦成立60周年，蔡明興也感謝這特別時刻獲得母校肯定，也藉此勉勵年輕學子，應該找到自己真正熱愛的工作，不要只因薪資高低，就選擇自己不喜歡的事情。他認為，只要找到喜歡的工作，以熱情與紀律持續投入，就一定會成功，而當事業有了一些成果，也不要忘記回饋社會，持續努力下去，時間會帶來意想不到的成果。