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台中市長候選人、立法委員何欣純今(15)日上午在市議員李天生、林德宇及張芬郁陪同下，前往霧峰早市掃街拜票。出身屯區的何欣純展現高人氣，不少攤商與採買民眾熱情上前握手、合影，現場氣氛熱絡。掃街過程中，何欣純沿途向攤商問好，也順道採買新鮮蔬菜等在地農產，笑稱是「拜票兼買菜，滿載而歸」。市場內許多民眾紛紛拿出手機自拍，有全家大小一同入鏡、比出愛心手勢，也有孩童揮舞粉紅色旗幟為她加油打氣。何欣純表示，屯區是自己出生、成長並長年深耕的家鄉，感謝鄉親一路以來的栽培與鼓勵，每一份支持都是持續向前的動力。她提出「屯區出市長、建設大台中」的願景，期盼未來能與「台中隊」攜手合作，加速地方建設並照顧市民生活、