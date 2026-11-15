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蔣萬安霸王餐疑雲 沈伯洋心疼東發號陷爭議

台北市議員許淑華爆料，台北市長蔣萬安日前到饒河夜市掃街拜票，特別赴「東發號」用餐卻沒付錢，對此蔣萬安競辦火速提告。台北市長候選人沈伯洋今（15）日受訪表示，這件事情其實沒有這麼複雜，感嘆稱很希望東發號不要再被捲進來這種相關事件，畢竟大家都是老老實實在做生意的店家，過程可能有些小失誤，一旦處理好就好了，沒必要再往後繼續做這樣的處理。對於蔣萬安遭控吃霸王餐羅生門，對此競辦提告許淑華。沈伯洋表示，這件事情其實沒有那麼複雜，感嘆稱很希望東發號不要再被捲進來這種相關事件，畢竟大家都是老老實實在做生意的店家，過程可能有些小失誤，一旦處理好就好了，沒必要再往後繼續做這樣的處理。沈伯洋也說明，團隊的SOP都是後續會來付錢，當下如果能夠付就一定要付，有些店家有時候不願意把錢收下，團隊後續會再處理，有時也會跟會長一起處理。媒體追問是否與許淑華聯繫，沈伯洋表示，受訪才知道蔣萬安競辦後續作為，但認為重點還是要回到希望東發號不要再被捲入類似事件，如果付款有什麼失誤，處理完就結束了，真的沒有必要一直深究。