中華電信今（15）日傳出帳單異常災情，多名用戶在Threads反映，突然收到11月電信費繳款簡訊，發現金額暴增至平時兩倍，甚至出現兩筆待繳帳單，中華電信App、官網也傳出無法正常使用的情況，連客服電話123都難以接通。記者實際測試也無法進入中華電信App，畫面一片空白。有網友實際到中華電信門市洽詢，門市人員表示，初步研判可能是簡訊發送系統出錯。《NOWNEWS》詢問中華電信官方，目前尚未取得回應。
中華電信帳單金額翻倍！網友驚見兩筆繳費通知
有民眾在Threads發文表示，收到中華電信繳費簡訊通知，內容是兩個月的電話費帳單，但透過官方App查卻只有一筆，同步詢問其他中華電信用戶是否遇到相同情況，沒想到留言區陸續出現災情，有網友表示：「我也收到，官網掛了123被打爆」、「我也電話費帳單2倍」，還有人發現簡訊通知的金額與其他繳費平台顯示的數字不同。
App一片空白、客服難接通
因帳單異常，不少用戶直接透過中華電信App、官網反應此事，但不知是否太多人湧入，官方無法正常使用，客服電話也難以接通。有民眾抱怨：「app壞掉 突然收到繳費通知單，網路也差到極點」，另有民眾表示，想致電客服123確認帳單金額，卻遲遲無法順利聯繫客服人員。《NOWNEWS今日新聞》記者實際開啟中華電信App測試，發現進入程式後，畫面呈現一片空白，無法顯示帳務資訊，也無法進行後續操作。
有民眾直接到中華電信門市詢問異常帳單，查詢後實際繳費金額都正常，並未發現需要支付兩倍費用的情況，根據門市人員猜測，可能只是簡訊發送系統有誤，讓民眾虛驚一場。
收到2倍帳單先別急繳
建議民眾若收到金額異常的繳費簡訊，先核對帳單月份、實際待繳金額及過往繳費紀錄，若簡訊顯示金額與其他管道查詢結果不同，應先向中華電信確認，避免重複繳費。中華電信客服專線為123或0800-080-123，也可前往實體門市查詢。
《NOWNEWS今日新聞》已向中華電信總公司詢問此次帳單異常原因、影響範圍，以及App無法正常使用等問題，截至發稿前尚未取得正式回覆。
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有民眾在Threads發文表示，收到中華電信繳費簡訊通知，內容是兩個月的電話費帳單，但透過官方App查卻只有一筆，同步詢問其他中華電信用戶是否遇到相同情況，沒想到留言區陸續出現災情，有網友表示：「我也收到，官網掛了123被打爆」、「我也電話費帳單2倍」，還有人發現簡訊通知的金額與其他繳費平台顯示的數字不同。
因帳單異常，不少用戶直接透過中華電信App、官網反應此事，但不知是否太多人湧入，官方無法正常使用，客服電話也難以接通。有民眾抱怨：「app壞掉 突然收到繳費通知單，網路也差到極點」，另有民眾表示，想致電客服123確認帳單金額，卻遲遲無法順利聯繫客服人員。《NOWNEWS今日新聞》記者實際開啟中華電信App測試，發現進入程式後，畫面呈現一片空白，無法顯示帳務資訊，也無法進行後續操作。
有民眾直接到中華電信門市詢問異常帳單，查詢後實際繳費金額都正常，並未發現需要支付兩倍費用的情況，根據門市人員猜測，可能只是簡訊發送系統有誤，讓民眾虛驚一場。
收到2倍帳單先別急繳
建議民眾若收到金額異常的繳費簡訊，先核對帳單月份、實際待繳金額及過往繳費紀錄，若簡訊顯示金額與其他管道查詢結果不同，應先向中華電信確認，避免重複繳費。中華電信客服專線為123或0800-080-123，也可前往實體門市查詢。
《NOWNEWS今日新聞》已向中華電信總公司詢問此次帳單異常原因、影響範圍，以及App無法正常使用等問題，截至發稿前尚未取得正式回覆。