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人口結構黃金交叉！單身比例創新高 1人家庭占比超越傳統4人家庭

高齡及單身2大退休痛點 專家建議3大關鍵規畫

台灣的家戶結構正迎來歷史性的翻轉！隨著不婚、晚婚及高齡化趨勢加劇，「單身社會」已不再是未來的預測，而是你我眼前的現在進行式。當傳統「養兒防老」與家庭照護的功能快速式微，「一個人的老後」已成為多數人必須提早面對的現實。如何為單身高齡生活建構堅實的財務與醫療防護網，已是國人刻不容緩的必修課。專家呼籲，及早啟動3大規畫，捍衛老後尊嚴及財務安全。這場人口結構的劇烈質變，可從兩項最新數據的「黃金交叉」中看出端倪。根據內政部資料統計，台灣未婚、離婚及喪偶人口佔總人口的比例，在1976至1996年間僅維持在4成左右；至2021年正式突破半數達50%後逐年攀升，2026年已接近51%，單身比例續創新高。無獨有偶，行政院主計總處最新公布的2025年家庭收支調查顯示，台灣「2人以下家庭」占比首度過半、達51.6%。最震撼的是，「1人家庭」的比率首度超越了傳統的「4人家庭」（16.63%）。這些數據在在宣告，缺乏同住家屬支援的「單身」與「超高齡」軌跡已完全重疊，「一個人的老後」已是全台灣無可迴避的共同未來。單身最怕失能、失智。就有一位獨力扶養三個孩子的離婚女性，在晚年不幸罹患失智症。雖然她及早規劃了失能險，但孩子們領取了理賠金後，卻不願將這筆錢花在她的醫療與照護上。最終，只能輾轉在3個孩子間，成為彼此推託的燙手山芋，這也印證了長壽不一定是祝福，有時更是一場對照護品質與人生自主權的嚴峻考驗。針對高齡及單身兩大退休痛點，永達保經指出，單身者是自己唯一的經濟支柱，保險不僅是退路，更是尊嚴。針對不同狀態的單身族群，建議從健康狀態、資產狀態等3大層面分別進行精準規劃，現在最怕的不是不夠活，而是太長壽卻無法自理。單有資金不夠，還需結合法律制度建構最完整的保護傘。應付住院與長期照護開銷，維持生活不失衡。將理賠金或資產交由銀行專款專用，按月支付醫療及養護機構，防堵資金被騙或遭親友挪用。趁意識健全時，公證指定信任者（如親友或律師）擔任未來監護人，代為決策醫療與財務；並簽署預立醫療決定書、於聯徵中心申請金融註記，全面防範失智風險。永達保經總經理特助吳柏瑨表示，高質量的晚年生活絕非偶然，而是來自精準的規劃。當數據顯示「一人戶」已成社會主流，除了資產保全和財富傳承之外，呼籲準退休族應將財務思維放在「自我照顧」，而資金是基礎、信託是執行、意定監護則是靈魂，及早將這3者緊密結合，單身者便能把未來的掌控權交回自己手中，啟動退休準備，布局專屬的高齡保險防護網，結合信託機制鎖住老本，這不僅是捍衛老後尊嚴，更是對自己打拚成果的最大負責。