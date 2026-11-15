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▲「經緯千年・梵華再現」佛教織繡藝術文化特展15日在台中開幕，展出元、明、清三代織繡唐卡，同時宣布明年辦千人圍爐宴。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.15)

▲誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會，今日以點燈儀式啟動圍爐計畫。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.15)

▲唐卡修復師陳宜達(中），希望透過修復及公開展出，讓民眾近距離認識織錦、髮繡等傳統工藝。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.15)

「經緯千年・梵華再現」佛教織繡藝術文化特展15日在台中開幕，展出元、明、清三代織繡唐卡。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會同時宣布，預計2027年1月16日在台中烏日廣達國際機構舉辦「城市英雄・千人圍爐」，席開百桌，邀請清潔人員、義交等千名基層工作者共進團圓宴，向默默守護城市的無名英雄致敬。活動由惠明視障教養院師生帶來溫馨表演揭開序幕，並代表向城市英雄表達感謝。現場也邀請第一線服務人員分享工作經驗，並以點燈儀式啟動圍爐計畫。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會董事長李世斌，基金會秘書長常燕妮、副秘書長暨寶泰有限公司總經理陳姵璇、執行長暨匠泰建設廣達集團董事長黃建堯、副執行長黃建程、唐卡修復師陳宜達，以及弗利思特文化董事長許良源等人出席，共同見證文化傳承與公益行動。基金會董事長李世斌兼任義交大隊大隊長致詞說，大隊編制約1300人，每天約有700至800人出勤，在車流與人潮密集時協助疏導交通。親身投入義交工作，也讓他看見義警、民防、義消及醫護人員在各自崗位上的付出。李世斌表示，清潔與交通疏導等工作支撐城市日常運作，基金會希望藉由這場餐會，讓平時服務大眾的人也受到關心。基金會執行長黃建堯與副執行長黃建程說，基金會一直都把「民以食為天」當作推動公益的核心主軸，因為他們觀察到，現代社會中還是有很多弱勢族群覺得「三餐溫飽」是一件得來不易的事，所以基金會長期透過發放白米、食物與愛心齋食等，提供有需要的民眾直接援助。圍爐計畫是首度舉辦，盼邀集更多企業與民間團體共同參與。基金會秘書長常燕妮指出，團隊始終一步一腳印深耕公益，多年來陸續推動了「愛心齋食」、「喪葬補助」以及「急難救助」等多項關懷計畫，並且積極與其他成熟的公益團體建立連線合作，就是希望能把社會關懷的觸角延伸得更廣。特展由寶積林西藏五路財神寺與寶積林居士林共同舉辦，展期為11月14日至22日，地點在台中市南屯區永春路30-10號寶積林居士林。展品包括唐卡修復師陳宜達收藏的清代「釋迦牟尼佛與十六羅漢」五彩織錦，以及呈現髮繡與緙毛工藝的元代「寶生如來」作品。陳宜達長年在藏區寺院研習唐卡繪製、鑑識及修復。他說，織繡唐卡除了呈現佛教藝術，也保存歷代工匠運用不同材質與技法的成果，希望透過修復及公開展出，讓民眾近距離認識織錦、髮繡等傳統工藝。