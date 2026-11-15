「Full Count」以標題《12強王者は屈辱の最下位》

為題，撰寫賽事經過，評價中華隊：「雖然結果讓人遺憾，但本屆賽事中，啦啦隊依然在東京巨蛋大放異彩。」「中日體育」則以《悪夢の最下位》形容中華隊本屆表現。

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中華隊隊史首度無緣季軍 日媒：12強王者遺憾墊底

以《儘管曾慘敗給日本多達16分，但澳洲在季軍戰中擊敗中華台北，「世界棒球12強賽」衛冕冠軍最終尷尬墊底》為標題，

日媒稱讚：中華隊啦啦隊表現依舊出色

當敗局已定，原本在看台應援區拼命炒熱氣氛、身著短裙的啦啦隊隊員們，有的抱頭，有的蹲下身子，流露出極度的懊惱與不甘。

中華隊啦啦隊6美女出陣 再度受到日媒關注

▲中華隊啦啦隊應援團再度受到日媒關注，大讚俏皮又可愛。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第3屆亞冠賽季軍戰落幕，中華隊五局上牛棚大爆炸，單局被澳洲狂攻6分，最終隊史首度無緣季軍，並在4隊中墊底。中華隊首戰面對實力最強勁的日本遺憾敗北，次戰打澳洲6：4逆轉勝出，最終戰與韓國拚到最後一刻，才以4：6敗北，無緣隊史首度在亞冠賽闖進冠軍賽。歷經昨晚不到12小時休息，中華隊晚接午面對澳洲，牛棚第五局放火，單局保送連發、又被敲長打，單局慘丟6分，最終再以4：6吞敗。中華隊過去兩屆亞冠賽都拿下季軍，上屆也在季軍戰擊敗澳洲，本屆是3次參賽以來，首度排名第4、無緣季軍，最終結果也引發日媒《Full Count》關注，探討本場比賽經過。報導中除稱讚澳洲隊快速調整能力，展現穩定投打實力外，最後一段也重點提到中華隊，儘管與韓國、澳洲同樣戰績1勝2敗，但因為對戰優質率（TQB）只能打季軍戰，結果還輸給澳洲，「雖然結果令人遺憾，但本屆賽事中，啦啦隊依然在東京巨蛋大放異彩。」「中日體育」方面，除以《悪夢の最下位》下標表達中華隊失望表現之外，還提到啦啦隊反應，「中華隊本次亞冠賽派出卡洛琳、一七、恬魚、若潼、佩霓和瑄6位女孩，搭檔JUICY、York、Matt與Aby組成的應援團，在東京巨蛋靠著熱情四射表現，再度吸引到日媒注意，捕捉下中華隊啦啦隊場上風采。《體育報知》還專門發文稱讚，「台灣啦啦隊員伴隨現場音樂翩翩起舞，動作俏皮可愛。」日本球迷也稱讚道，「台灣啦啦隊是世界冠軍」、「好有活力！」、「看起來好歡樂，好想在現場一起跳」