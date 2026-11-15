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生肖牛：累積終於開花，正財運一路升溫

生肖猴：腦筋動得快，年底偏財機會增加

生肖龍：氣勢重新揚起，事業財運同步走旺

2026年進入尾聲，生肖運勢、財運、正財運與偏財運成為不少人關注的話題，《搜狐網》運勢專欄指出，11月起財運氣勢逐步轉強，部分生肖有機會迎來工作收入增加、額外收入或貴人相助，尤其生肖牛、生肖猴、生肖龍，從11月、12月一路旺到2027年1月，財運表現格外受到期待。屬牛的人做事腳踏實地，雖然不習慣投機取巧，但長期累積的努力，有望在年底逐漸看到成果。11月正財運勢走強，工作上的表現容易受到主管或同事肯定，過去接下的棘手任務，也可能轉化成升遷、加薪或獎金等實質回饋。屬牛的人最大的優勢，就是願意一步一步把事情做好，過去看似不起眼的付出，到了年底可能逐漸累積成績，讓努力終於被看見。進入12月後，偏財運也有機會出現轉機，過去投入的合作、專案或人脈經營，可能帶來額外收入，也可能收到久未聯絡的朋友或合作夥伴邀約，出現新的賺錢機會。到了2027年1月，整體運勢再往上走，工作發展與個人表現都有機會更上一層樓，提醒屬牛的人，財運變好時更要穩住腳步，別因為短期收入增加就大幅提高消費，先把收支顧好，才能真正把好運留在手上。屬猴的人反應靈活、善於掌握機會，11月開始財運有望逐漸升溫，除了原本的工作收入之外，也可能因為接觸新任務、拓展業務或發展副業，增加額外收入來源。這段時間的人際關係也是重要助力，屬猴的人擅長與不同類型的人互動，年底若有新的合作邀約，不妨仔細評估，說不定能從人脈中找到新的發展機會。12月偏財運更值得留意，過去接觸的合作案、兼職或額外收入來源，可能開始出現成果，只要掌握資訊、做好判斷，就有機會讓收入來源更加多元。進入2027年1月後，事業運也有望同步升溫，正在考慮轉職、爭取新職務或拓展事業版圖的人，可能遇到願意提攜自己的貴人，發展空間進一步擴大。不過，屬猴的人年底最需要注意的是，別因為機會變多就什麼都想要，先選擇真正適合自己的方向，把收入穩住，比追逐每一個看似快速賺錢的機會更重要。屬龍的人進入年底後，整體氣勢有望逐漸回升，11月正財運表現亮眼，工作上的重要任務、合作案或資源增加，也可能因此展現自己的能力，獲得更多肯定。過去一段時間如果曾經遇到工作卡關、發展受限，到了年底有機會逐步找到新的突破口，只要抓住自己的優勢，不必過度在意外界眼光，反而更容易走出自己的路。12月偏財運勢也有機會出現驚喜，過去投入的長期規劃、合作關係或資源，可能逐漸看到成果。不過，偏財運旺不代表可以貿然投入高風險投資，仍應以自己的財務能力為前提。到了2027年1月，事業與財運有望再上一層樓，無論是工作上的重要位置、個人影響力，或是長期經營的目標，都可能出現新的進展，把握機會、穩固前進，才能讓年底的好氣勢延續到2027年。