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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽昨（14）日落幕，韓國隊在關鍵的台韓大戰中靠著看板球星金倒永（起亞虎）5局下轟出打破僵局的致勝陽春砲，終場以6：4擊敗中華隊，憑藉對戰優質率（TQB）優勢驚險搶下決賽門票。賽後記者會上，當金倒永得知中華隊總教練高志綱公開期許他在日韓決賽中繼續繳出精彩表現時，這位23歲的韓職全壘打王隨即暖心致謝，並展現力拚冠軍的決心。今年在韓國職棒（KBO）單季狂轟46發全壘打、勇奪聯盟全壘打王寶座的金倒永，本屆賽會前段一度陷入低潮，但昨晚在3：3平手的緊繃時刻，一棒將球掃向右外野看台，不僅率隊走出12日首戰以7：8惜敗澳洲的陰霾，更成為韓國隊挺進冠軍戰的最大功臣。談到這場關鍵勝利，金倒永表示：「我認為大家從首戰輸給澳洲之後，始終抱持著竭盡全力的態度去面對每一場比賽，才得以換來今天這樣的成果。」賽後記者會上，韓國媒體特別向金倒永轉述了敵隊主帥、中華隊總教練高志綱的賽後談話——高志綱在肯定金倒永的長打實力之餘，也大方獻上祝福，期許他在接下來的台日（韓日）冠軍戰中能繼續打出精彩好球。聽到中華隊教頭的這番讚賞，金倒永隨即露出感激神情回應：「能夠得到對手總教練這樣高度的評價，我想對他說一聲『非常感謝』。」至於外界關注他的調整狀況，金倒永坦言目前身體狀態其實並不算處於最巔峰，「雖然現階段狀況沒有特別好，但我每天都在努力讓自己調整得更到位，這份努力最終化為全壘打的結果，讓我感到非常開心。」面對今日即將與強敵日本隊展開最終決戰，金倒永也冷靜表示：「不過明天就是全新的開始，我會繼續全力以赴去拚戰，相信只要拼盡全力，自然就會有好的結果。」