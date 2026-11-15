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基泰建設「基泰大直」2023年因施工不慎，造成鄰近民宅塌陷，台北市長蔣萬安當時曾撂狠話，基泰在沒有負起該負的責任之前，休想在台北市動任何一個案子。但如今被爆出，基泰案的關鍵施工圖紙因緊急灌漿回填被掩埋，市議員何孟樺怒控蔣萬安三年後幫忙卸責，且基泰其他建案仍在進行。對此，蔣萬安今（15）日回應，立場和態度一直沒有改變，用行動捍衛住戶權益也沒有改變。蔣萬安說，不管是確保過去三年住戶都能夠如實獲得家戶的安置跟租金補助，而且發現這一案都更速度緩慢，所以除了再次積極協助住戶的安置以及協商之外，也再次開放他們參與公辦都更的選項，而且得到住戶正面的回應。基泰案3年前發生後，針對住戶相關的安置，以及衍生相關的費用，蔣萬安曾撂話，他強力要求建商一定負起應該要負起的責任，建商跟承包廠商，一定全面負起，在沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子。針對蔣萬安的回應，何孟樺也回嗆「您的蔣稿機市長再度上工！」要追究責任，就必須查閱圖紙。沒有圖紙，就難以釐清是否按圖施工，必然阻礙相關責任追究跟調查，如果連圖紙都不主動掌握就叫「追究責任」，那蔣萬安市府的究責立場，顯然就是不想究責。一個連公安議題，都可以大玩兩面手法，欺騙市民的市長，真的能讓市民「安心」嗎？我們還要讓這樣的市長「安可」嗎？