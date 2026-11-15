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借電站變「寶可補給站」 抓寶、充電一次搞定

▲CHARGESPOT與《Pokémon GO》全球合作，吸引全球玩家走進城市每個角落。（圖／CHARGESPOT提供）

熟悉的城市地點 變身訓練家新據點

《Pokémon GO》玩家有福了！CHARGESPOT行動電源共享服務宣布與《Pokémon GO》合作，即日起台灣、日本、香港、泰國、新加坡、英國、義大利、澳洲及美國等9個國家及地區，約3萬個CHARGESPOT借電站陸續加入《Pokémon GO》遊戲地圖，化身「寶可補給站」與「道館」。玩家外出抓寶、收集道具或參與團體戰時，不只可以就近找到遊戲據點，還能同步租借行動電源，不用擔心手機沒電。CHARGESPOT營運商INFORICH株式會社表示，以「場景 × 科技」為核心理念，透過結合實體據點與數位應用，CHARGESPOT不僅提供行動電源共享服務，也進一步串聯玩家的遊戲體驗與真實城市空間，讓原本日常經過的地點成為探索城市的新起點。《Pokémon GO》以GPS定位結合實地探索，吸引全球玩家走進城市每個角落，遊戲自2016年7月推出以來，每年均躋身全球10大手機遊戲之列，將整個世界變成玩家的遊樂場。INFORICH指出，此次合作中，設於購物中心、交通樞紐及旅遊景點等日常生活場所的CHARGESPOT租借據點，將化身為遊戲內的「寶可補給站」及「道館」，當玩家收集道具、參與道館對戰及團體戰時，這些地點將成為國內外訓練家發掘和到訪的全新據點。此外，玩家在收集道具或參與團體戰期間，可現場租借行動電源，透過探索熟悉的遊戲介面與便捷的現場充電服務，讓玩家無需擔心電量耗盡，盡情探索城市、暢玩遊戲。