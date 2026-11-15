一名Threads網友日前趁雙11以1290元購入UNIQLO外套，近日經過門市時，卻發現同款商品已降至千元以下，忍不住抱怨每次買完都遇到降價，彷彿「被背叛」。對此，有UNIQLO店員在下方留言提醒，不妨留意每周二、周五上午8時30分的價格更新。周二「紅標特價」多與換季出清有關，商品上市約4至6周後可能開始降價，之後約每兩周再調降一個級距；周五「限時特價」則以一周為檔期，通常同款商品約每4至5周優惠一次，結束後便恢復原價，他也建議消費者可透過App追蹤價格，掌握入手時機。
買完UNIQLO外套「1290元變千元有找」！他怒了：滿滿背叛感
原PO近日在Threads發文表示，自己每次到UNIQLO買東西，總會在購入後不久遇到商品降價，讓他相當無奈。這次他趁雙11活動，以1290元買下已經觀望一段時間的外套，原本認為終於等到適合的購買時機，沒想到近日再次經過門市，還沒進店就先看到門口掛著醒目的「衝擊價格」促銷標價。
仔細查看後才發現，自己剛買不久的外套已經降到1000元以下，讓他相當傻眼，也直呼這種經歷並非第一次發生，心中充滿被背叛感，「1290元直接砍到剩下三位數，UNIQLO真的要這樣搞人心態嗎⋯不只一次。」
貼文引起不少有相同經驗的網友共鳴，有人分享原價1490元的洋裝後來出清到490元，也有人透露，曾在感謝祭最後一天以490元買下包包，隔幾天再看竟降至390元。還有網友提到，曾花1290元買衣服、只穿過3次，後來發現同款只要399元，連原本的尺寸和顏色都還有貨。
不過，也有網友緩頰，「先買先享受啊，我每次只要想等特價，最後等來的都是我的尺碼斷碼，只能憑運氣看他要不要補貨」、「即便這樣，看到喜歡的我還是抱持著早買早享受的心態」、「這真的很難說…之前有一件緞面長裙非常百搭又優雅有4色，剛上架就買了一件，後來想等折扣包色，結果沒等到折扣就全部斷貨」。
UNIQLO紅標、限時特價怎麼分？更新時間與降價規則一次看
針對UNIQLO的促銷方式，一名店員在下方留言，透露品牌每周有兩個固定優惠更新時段。每周五會推出新一波「限時商品特價」；每周二則更新「紅標特價」。
📌紅標特價（周二）
紅標優惠通常與換季出清有關，商品上市約4至6周後，可能開始出現第一次降價，之後再依銷售狀況逐步調整價格。一般情況下，紅標商品約每兩周會再降一個價格級距，並於每周二上午8時30分更新，直到售罄為止。
📌限時特價（周五）
每周五會推出新一波「限時商品特價」，優惠價通常維持到下周四，每逢周五上午8時30分更新特價品項。同一件商品通常約每4至5周會有一次限時優惠，但折扣只適用於當周活動期間，檔期結束後就會恢復原價。
不過，價格持續下修也代表熱門款式及尺寸可能逐漸售罄。店員因此建議，若有鎖定的商品，可以在每周二、周五打開UNIQLO App查看最新價格，線上與實體門市優惠同步，方便消費者比較後再決定是否入手。但他也笑喊，購物終究得看個人需求，「早買早享受，晚買享折扣」。
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原PO近日在Threads發文表示，自己每次到UNIQLO買東西，總會在購入後不久遇到商品降價，讓他相當無奈。這次他趁雙11活動，以1290元買下已經觀望一段時間的外套，原本認為終於等到適合的購買時機，沒想到近日再次經過門市，還沒進店就先看到門口掛著醒目的「衝擊價格」促銷標價。
仔細查看後才發現，自己剛買不久的外套已經降到1000元以下，讓他相當傻眼，也直呼這種經歷並非第一次發生，心中充滿被背叛感，「1290元直接砍到剩下三位數，UNIQLO真的要這樣搞人心態嗎⋯不只一次。」
不過，也有網友緩頰，「先買先享受啊，我每次只要想等特價，最後等來的都是我的尺碼斷碼，只能憑運氣看他要不要補貨」、「即便這樣，看到喜歡的我還是抱持著早買早享受的心態」、「這真的很難說…之前有一件緞面長裙非常百搭又優雅有4色，剛上架就買了一件，後來想等折扣包色，結果沒等到折扣就全部斷貨」。
UNIQLO紅標、限時特價怎麼分？更新時間與降價規則一次看
針對UNIQLO的促銷方式，一名店員在下方留言，透露品牌每周有兩個固定優惠更新時段。每周五會推出新一波「限時商品特價」；每周二則更新「紅標特價」。
📌紅標特價（周二）
紅標優惠通常與換季出清有關，商品上市約4至6周後，可能開始出現第一次降價，之後再依銷售狀況逐步調整價格。一般情況下，紅標商品約每兩周會再降一個價格級距，並於每周二上午8時30分更新，直到售罄為止。
📌限時特價（周五）
每周五會推出新一波「限時商品特價」，優惠價通常維持到下周四，每逢周五上午8時30分更新特價品項。同一件商品通常約每4至5周會有一次限時優惠，但折扣只適用於當周活動期間，檔期結束後就會恢復原價。
不過，價格持續下修也代表熱門款式及尺寸可能逐漸售罄。店員因此建議，若有鎖定的商品，可以在每周二、周五打開UNIQLO App查看最新價格，線上與實體門市優惠同步，方便消費者比較後再決定是否入手。但他也笑喊，購物終究得看個人需求，「早買早享受，晚買享折扣」。