他不斷鼓勵投手們，在休息區中表情顯得十分嚴肅。

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中華隊牛棚一局爆 日媒也關注

形容王建民氣場強：他的表情很嚴肅

193公分的身高、寬厚的胸膛，以及從帽簷下露出的長髮，都展現出極其強大的氣場。

中華隊今（15）日亞冠賽面對澳洲，投手群五局上崩盤，單局狂失6分，最終4：6遺憾敗北，改寫隊史亞冠賽最差名次，日媒也總結中華隊本次表現，形容「前四局順風順水、第五局卻遭遇惡夢」，關於關鍵第五局，「DAILY」重點關注中華隊最大咖教練、旅美傳奇名投王建民反應，「中華隊本場由樂天桃猿先發土投邱駿威登板，前4局無失分精采好投，第五局中華隊主動換投，牛棚主力高偉強、李軍控球大爆炸，守不住1分領先，中華隊被擅長長打的澳洲一舉攻下6分，局勢瞬間逆轉。日媒「DAILY」以「在MLB美職大聯盟大放異彩的台灣傳奇教練神情嚴肅－中華隊第五局狂丟6分被逆轉」為題，重點提到翻轉局勢的第五局，「為了守住1：0領先優勢，中華台北第五局先後派上3名投手，結果卻被對手攻下6分，導致比分被反超。」報導中也再度提到首度扛下中華隊投手教練的王建民，在休息區與投手丘之間來回奔走，並形容當他走向投手丘時，「「儘管王建民教練不斷鼓勵與振奮麾下的投手們，但球隊在這一局還是被對手整整打一輪。」期間3次保送、1次觸身球，以及2支長打在內的3支安打，一局就丟掉6分，日媒最後形容，「在休息區內，王建民教練表情顯得十分嚴肅。」