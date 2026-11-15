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友人遞上「甜奶球」 男子一口咬下瞬間爆炸

土製炸彈偽裝甜點 原是用來獵殺野豬

2名男子遭逮 警方追查是否蓄意殺人

印度發生一起離奇死亡事件！一名35歲男子與親友圍坐營火聊天時，收到友人遞來的一顆傳統甜點「甜奶球」（Rasgulla），沒想到放進嘴裡後竟瞬間爆炸，造成口腔及臉部嚴重受創，送醫搶救後仍宣告不治。警方調查發現，這顆看似甜點的物品，實際上是當地居民用來獵捕野豬的土製炸彈，目前已有2名男子遭逮捕，正釐清究竟是惡作劇釀禍，還是有人蓄意殺人。綜合《法新社》、《今日印度》及《印度快報》等外媒報導，事件發生於10日晚間8時左右，地點位於印度中央邦（Madhya Pradesh）丁多里縣（Dindori）的恰塔村（Chhanta）。35歲死者拉金德拉（Rajendra Barautiya）當時與親友在住家附近圍著營火聊天，期間同村男子拉姆巴加特（Ramabhagat Barautiya）前來交談，並將一顆外觀類似印度傳統甜點的圓球交給他，聲稱是「甜奶球」。拉金德拉沒有起疑，直接將圓球放入口中，沒想到咬下後竟立即爆炸，造成下顎、口腔及臉部嚴重受傷。家人見狀趕緊將他送往當地醫院搶救，但因傷勢過重，最終仍不幸身亡。這起事件震驚當地村民，沒有人想到原本只是平常的聚會聊天，竟會演變成致命悲劇。警方調查指出，奪走拉金德拉性命的爆裂物，是印度部分偏鄉及部落社區用來獵捕野豬的土製炸彈。這類裝置通常將火藥包裹在麵糰或其他食物中，外觀可能與水果、蔬菜或圓形甜點相似，當動物咬下時便會引爆。而印度傳統甜點「甜奶球」通常呈圓形、質地柔軟，浸泡在糖漿中，經常整顆放入口中食用，因此容易讓人誤認。印度警官辛格（Rekha Singh）向《法新社》證實，這顆原本用來獵殺野豬的炸彈被交給死者，隨後在他口中爆炸。警方已逮捕將爆裂物交給死者的拉姆巴加特，以及另一名據稱提供炸彈的男子，並以不構成謀殺的有責殺人罪嫌展開偵辦。不過，目前尚無法確認兩人是否明知爆裂物的危險性，或是否有意傷害死者。辛格表示：「我們還不知道他們的目的是殺人，還是惡作劇，這仍有待調查。」警方正進一步追查炸彈來源及事件經過，以釐清這起悲劇究竟是危險玩笑失控，還是涉及預謀犯罪。