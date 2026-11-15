美國太空總署（NASA）宣布，人類目前距離地球最遙遠的人造探測器「旅行者1號」（Voyager 1），預計在周三（11月18日）抵達距離地球「一光日」的位置，成為首個達成這項紀錄的人造物體。NASA指出，一光日是光在24小時內行進的距離，約為160.9億英里（259億公里），旅行者1號自1977年發射以來，花費近50年才抵達這個里程碑，也讓人類再次見證太空探索的極限。
一光日有多遠？旅行者1號通訊往返要花48小時
究竟一光日有多遠？台北市立天文館解說員王彥翔表示，一光日就是光行走一天的距離，光速每秒約30萬公里，再乘上一天的8萬6400秒，就能換算出一光日約為259億公里的距離，當旅行者1號抵達一光日後，地球與探測器間的通訊時間將大幅拉長，地球傳送指令需要約24小時才能抵達，探測器接收後再將訊號傳回地球，又需要約24小時，等於一次完整的通訊往返就得等待約48小時。
旅行者1號能源逐漸耗盡 預估2036年恐失聯
王彥翔指出，旅行者1號從1977年發射，2027年9月迎來發射50週年，一般人造衛星或太空探測器通常不會預期能持續運作這麼長的時間，旅行者1號能夠運作近半世紀，是相當難得的太空探索成就，至於探測器還能持續運作多久，關鍵在於能源供應，由於旅行者1號距離太陽非常遙遠，早已無法仰賴太陽能板發電，目前是透過「放射性同位素」等原理產生電力，不過隨著時間過去，發電能力也會逐漸下降。
為了盡可能延長任務壽命，NASA陸續關閉旅行者1號部分不再必要的儀器，目前仍持續運作的設備，主要包括測量磁場及電漿粒子的儀器，依照目前能源消耗情況，旅行者1號預計還能持續運作至2036年左右，科學家希望趁著探測器仍能傳回資料的時間，繼續了解太陽系邊緣與星際空間之間的交互作用。
旅行者1號探索太陽系邊界 金唱片藏人類訊息送往宇宙
除了早年探測木星、土星，旅行者1號近年最重要的科學貢獻之一，就是協助人類研究「日球層頂」，也就是太陽風與星際空間粒子交互作用形成的邊界，進一步了解太陽影響範圍與星際空間的差異。
此外，旅行者1號也曾在1990年拍下著名的「暗淡藍點」（Pale Blue Dot），照片中拍下太陽系的全家福，不過地球只是宇宙中的一個微小亮點；探測器上還攜帶著收錄各國語言問候、音樂及地球聲音的「旅行者金唱片」，將人類文明的訊息一同送往宇宙。
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究竟一光日有多遠？台北市立天文館解說員王彥翔表示，一光日就是光行走一天的距離，光速每秒約30萬公里，再乘上一天的8萬6400秒，就能換算出一光日約為259億公里的距離，當旅行者1號抵達一光日後，地球與探測器間的通訊時間將大幅拉長，地球傳送指令需要約24小時才能抵達，探測器接收後再將訊號傳回地球，又需要約24小時，等於一次完整的通訊往返就得等待約48小時。
王彥翔指出，旅行者1號從1977年發射，2027年9月迎來發射50週年，一般人造衛星或太空探測器通常不會預期能持續運作這麼長的時間，旅行者1號能夠運作近半世紀，是相當難得的太空探索成就，至於探測器還能持續運作多久，關鍵在於能源供應，由於旅行者1號距離太陽非常遙遠，早已無法仰賴太陽能板發電，目前是透過「放射性同位素」等原理產生電力，不過隨著時間過去，發電能力也會逐漸下降。
為了盡可能延長任務壽命，NASA陸續關閉旅行者1號部分不再必要的儀器，目前仍持續運作的設備，主要包括測量磁場及電漿粒子的儀器，依照目前能源消耗情況，旅行者1號預計還能持續運作至2036年左右，科學家希望趁著探測器仍能傳回資料的時間，繼續了解太陽系邊緣與星際空間之間的交互作用。
除了早年探測木星、土星，旅行者1號近年最重要的科學貢獻之一，就是協助人類研究「日球層頂」，也就是太陽風與星際空間粒子交互作用形成的邊界，進一步了解太陽影響範圍與星際空間的差異。
此外，旅行者1號也曾在1990年拍下著名的「暗淡藍點」（Pale Blue Dot），照片中拍下太陽系的全家福，不過地球只是宇宙中的一個微小亮點；探測器上還攜帶著收錄各國語言問候、音樂及地球聲音的「旅行者金唱片」，將人類文明的訊息一同送往宇宙。