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邁阿密熱火隊今（15）日在主場以137：117痛宰底特律活塞，豪取一波4連勝。此役傷癒復出的神射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）火力全開，僅出戰20分鐘便17投10中、飆進6記三分球，在全場「零罰球」的情況下高效率攻下26分，正式成為NBA歷史上首位達成「生涯100場單場破20分且無任何罰球出手」的球員！賽後熱火更衣室氣氛嗨到最高點，砍下34分準大三元的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）不僅化身現場DJ，更在湯普森受訪時大聲播放經典名曲《Hot In Herre》，為隊友火燙的手感感到嘆服。本場比賽湯普森展現極致的外線破壞力，除了攻下26分外，還貢獻1籃板、4助攻與1阻攻。這場經典戰役讓他迎來生涯第100場「沒有站上罰球線卻得分突破20大關」的比賽，寫下NBA前無古人的歷史紀錄，再次印證他作為聯盟史上最純粹無球射手的恐怖火力。賽後湯普森在休息室接受媒體採訪，談及熱火近期近9戰7勝的火燙狀態是否符合他當初加盟的期待時，他自信表示：「這就是我來到這裡的原因，因為我看到了在一支擁有遠大抱負的球隊中扮演重要角色的機會。我們渴望在季後賽走得更遠，並為這座城市與球團贏得一座總冠軍，而且我認為我們還有很多可以繼續提升的層次。」目前生涯投進三分球顆數比湯普森還多的球員，大部分都是過去球隊的「一哥」，如柯瑞（Stephen Curry）、米勒（Reggie Miller）、哈登（James Harden）和雷艾倫（Ray Allen），除了外線投射之外，還有其他技能能自主開創得分機會，而湯普森是最接近純射手的球員，他在射籃前幾乎沒有其他多餘動作，就是Catch&Shoot，因此不容易發生失誤。如今寫下此紀錄，也幾乎可說她就是聯盟史上最強純射手。有趣的是，就在湯普森受訪到一半時，一旁的阿德托昆博突然當起DJ放起饒舌天王尼力（Nelly）的經典名曲《Hot In Herre》（這裡好熱），笑稱這是今晚特地為湯普森播放的「專屬主題曲」，更對著鏡頭大喊：「這傢伙簡直燙到發紫！」這兩人在場上的化學反應成為熱火近期連勝的關鍵。阿德托昆博此役狂轟34分14籃板8助攻與3阻攻，賽後他深入剖析了湯普森在場上帶來的巨大引力：「這就像會讓對手防守端瞬間『當機』一樣，因為防守克萊的人絕不敢放掉他，而防守我的人也無法離開我，這為我們創造了1到2秒的黃金空檔。你可以隨時做出決定——看他直接拔起來投籃，或是繞掩護切入製造空中接力、口袋傳球，甚至轉移到弱側邊。場上有這樣的球員感覺太棒了，他讓我們的比賽變得輕鬆許多。」湯普森同樣對阿德托昆博的傳球視野讚不絕口，特別是比賽中字母哥曾送出一記精彩的胯下妙傳助攻他得分，湯普森忍不住盛讚：「他的傳球視野有時候簡直就像『魔術強森』（Magic Johnson）一樣！」