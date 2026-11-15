我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹耐夫（左）目前住院中，但他還是比YA跟逸祥（右）合照。（圖／翻攝自紫布爾正若FB）

▲丹耐夫說自己不想拖累家人，一度祈求上帝把他帶走。（圖／翻攝自紫布爾正若FB）

原住民演員丹耐夫．正若曾參演國片《海角七號》，他也是諧星逸祥的岳父。近日丹耐夫因肺病住院治療，需要靠呼吸器維生，逸祥曾發文尋求推薦的胸腔科醫師，丹耐夫的女兒、逸祥老婆紫布爾．正若13日也發文透露爸爸的情況，表示他目前仍在住院中。丹耐夫還現身女兒的FB留言，坦言自己不想拖累家人，一度懇求上帝把他帶走，但家人仍對他不離不棄，讓他非常感動與感謝。紫布爾昨日在臉書發文，分享爸爸住院的影片、照片，只見丹耐夫戴著氧氣罩躺在病床上，精神看起來不太好，但當逸祥跟他合照時，他還是努力對著鏡頭比YA。紫布爾說爸爸仍在住院中，但她沒透露病因，只是感謝醫院的照顧：「特別感謝醫院的醫師及護理團隊，給予爸爸專業且細心的照顧，也謝謝所有愛著我們的親朋好友及粉絲朋友們，今天收到了好多溫暖的關心、實質的幫助，以及滿滿的祝福與代禱。」而逸祥日前才發文問大家，有沒有推薦的胸腔科醫師，或是值得信賴的醫院：「岳父目前因為肺部出現不明原因的問題，緊急住進高雄旗山醫院，目前需要靠呼吸器維生」，可見當時情況緊急。不過逸祥夫妻找到合適的醫師後，目前已將該篇貼文刪除。丹耐夫本人昨日也到紫布爾的貼文下方留言，跟大家報平安：「丹耐夫說自己把孩子們與老婆的付出都看在眼裡，也因此很自責：「我該更信一切由主安排，並感謝所有關心我的親友們。感謝再感謝！」從丹耐夫的言語中可以看出，他一度對生病感到絕望，但在家人的陪伴與鼓勵下又撐了過來，現在狀況應該穩定許多，他才有辦法打字留言。