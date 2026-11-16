米其林餐盤推薦的日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，攜手台灣橘焱胡同集團，重磅引進旗下最親民品牌「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」，海外首店插旗台中豐原Mini G Mall，端出獨家烤炸整尾白鰻，搭配吃到飽「湯泡飯配料區」享受名古屋正宗鰻足三吃；開幕御膳7折優惠。台中超難訂的板前「龍富天婦羅」則響應國際無肉日推出全蔬食套餐。
海外首店在台中！「天鰻」天婦羅鰻魚飯三吃免費升級
曾榮獲日本《米其林指南愛知、岐阜與三重2019特別版》餐盤推薦的鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，攜手橘焱胡同集團引進旗下最親民品牌「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」登陸台灣。
打破天婦羅丼飯的傳統框架，首度結合天婦羅與鰻魚飯成丼飯。有別於台灣常見風格厚重的關東風，天鰻主打「關西派」輕薄麵衣技法，精選富含高不飽和脂肪酸的超級棕櫚油與高油酸葵花油，炸出清新不膩口、較無負擔的天婦羅。
品牌經理陳育安表示：「天鰻特別挑選2.5至3P規格、體型較大的台灣產白鰻，肉質更厚實豐潤」，做成天婦羅的口感相當具滿足感。」端出獨家烤炸整尾白鰻的百年技術，搭配日本直送來台秘傳醬汁引進正宗吃法。
天鰻正宗「鰻足三吃」吃法
一吃：可享用優異食材現炸現烤的原汁原味美味。
二吃：沾取桌上特製調味料、或淋上桌邊提供日本直送的特調秘傳鰻魚醬汁增添風味。
三吃：僅需到湯泡飯配料區盛取熱騰騰的高湯與金黃麵酥沖入碗中，是暖心又暖胃的經典吃法。
並為台灣首創無限量供應「湯泡飯配料區」，從日式高湯、暖心甜湯、熱茶飲品到天婦羅靈魂麵酥都免費；桌邊也可方便取用秘傳鰻魚醬、天婦羅醬汁與七味粉。
同時，陳育安分享，天鰻首度登台即導入科技化平板點餐、軌道自助送餐系統，全店鋪不收服務費，還喊話「目標三年內開出5家」宣言。
菜單價格亮點
天鰻菜單涵蓋天重、丼飯、御膳等多種系列，套餐價格230元起，每份皆附有南瓜、金針菇、地瓜、秋葵與茄子共5款酥炸時蔬。推薦菜色：
◾️「鰻旬天婦羅丼」390元：在日最受歡迎的經典人氣款！以4切烤鰻魚搭配天婦羅炸蝦、炸海苔、炸時蔬與味噌湯，一次品嚐炸烤雙饗。
◾️全台獨家「一本天鰻重」700元：精選與日本本店同養殖場的「台灣白鰻」（規格達2.5至3P，肉質厚實豐潤），一整尾先經炭烤為白燒再酥炸，是連日本也罕見的極致享受。
◾️「天龍重」800元：首創龍蝦天婦羅搭配七種天婦羅，打造頂級天婦羅饗宴。
◾️「特上天鰻重」650元：一次集結3隻炸蝦、再搭配3切炸鰻魚、以及炸海苔、炸時蔬與溫泉蛋，絕對是天婦羅控不可錯過奢華享受。
天鰻開幕優惠
◾️送7折券！11月7日至11月30日，加入天鰻會員，即送「特上鰻天婦羅御膳7折券」相當於特價483元（原價690元）。
◾️滿千送百！11月7日至11月30日，消費滿千元送百元券（可累計贈送）。
◾️專屬停車折抵！11月7日至11月20日，天鰻會員消費即折抵1小時停車，滿1000元再多折抵1小時（為全商場唯一嘉惠消費者的停車優惠）。
天鰻 天婦羅鰻魚專門店 餐廳資訊
地址：台中豐原Mini G Mall 1樓（台中市豐原區大社街8號）
時間：平日11:00-14:30、17:00-21:30；假日11:00-21:30
台中板前「龍富天婦羅」全蔬食套餐！響應國際無肉日
同樣位在台中的預約困難名店「龍富天婦羅」，主打板前天婦羅圈粉無數。主廚Eddie認為，蔬食更能完美演繹天婦羅的油鍋多重烹調技法；響應11月25日「國際無肉日（國際素食日）」，由主廚Eddie領軍，特別推出一日限定的全蔬食板前天婦羅套餐，午、晚間套餐每位2,000元+10%服務費，即日起開放訂位。
本次貫穿的10道季節炸物中，匯聚了豆莢類、根莖類、蕈菇類等時令食材，包含將甜豆仁水煮炒香後再填回豆莢酥炸的「甜豆」、剁碎後重組使口感更Q彈的「銀杏」，及夾入奶油乳酪散發迷人奶香的「櫛瓜」。
套餐內更結合日式傳統精進料理，端上吸附飽滿湯汁的豆腐「飛龍頭（日本鐮倉時代的精進料理）」、移植豆腐田樂燒概念的味噌「烤物」，與滋味酸甜的「番茄炊飯搭配野菜什錦天婦羅」等，開吃飽含大自然生命力的料理。提醒大家，食材以當日供應為準。
龍富天婦羅 餐廳資訊
地址：台中市南屯區龍富路四段498號
時間：12:00-14:30 18:00-21:00（不定期休）
電話：04-2389-9682
線上訂位
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曾榮獲日本《米其林指南愛知、岐阜與三重2019特別版》餐盤推薦的鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，攜手橘焱胡同集團引進旗下最親民品牌「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」登陸台灣。
一吃：可享用優異食材現炸現烤的原汁原味美味。
二吃：沾取桌上特製調味料、或淋上桌邊提供日本直送的特調秘傳鰻魚醬汁增添風味。
三吃：僅需到湯泡飯配料區盛取熱騰騰的高湯與金黃麵酥沖入碗中，是暖心又暖胃的經典吃法。
並為台灣首創無限量供應「湯泡飯配料區」，從日式高湯、暖心甜湯、熱茶飲品到天婦羅靈魂麵酥都免費；桌邊也可方便取用秘傳鰻魚醬、天婦羅醬汁與七味粉。
同時，陳育安分享，天鰻首度登台即導入科技化平板點餐、軌道自助送餐系統，全店鋪不收服務費，還喊話「目標三年內開出5家」宣言。
天鰻菜單涵蓋天重、丼飯、御膳等多種系列，套餐價格230元起，每份皆附有南瓜、金針菇、地瓜、秋葵與茄子共5款酥炸時蔬。推薦菜色：
◾️「鰻旬天婦羅丼」390元：在日最受歡迎的經典人氣款！以4切烤鰻魚搭配天婦羅炸蝦、炸海苔、炸時蔬與味噌湯，一次品嚐炸烤雙饗。
◾️全台獨家「一本天鰻重」700元：精選與日本本店同養殖場的「台灣白鰻」（規格達2.5至3P，肉質厚實豐潤），一整尾先經炭烤為白燒再酥炸，是連日本也罕見的極致享受。
◾️「天龍重」800元：首創龍蝦天婦羅搭配七種天婦羅，打造頂級天婦羅饗宴。
◾️「特上天鰻重」650元：一次集結3隻炸蝦、再搭配3切炸鰻魚、以及炸海苔、炸時蔬與溫泉蛋，絕對是天婦羅控不可錯過奢華享受。
◾️送7折券！11月7日至11月30日，加入天鰻會員，即送「特上鰻天婦羅御膳7折券」相當於特價483元（原價690元）。
◾️滿千送百！11月7日至11月30日，消費滿千元送百元券（可累計贈送）。
◾️專屬停車折抵！11月7日至11月20日，天鰻會員消費即折抵1小時停車，滿1000元再多折抵1小時（為全商場唯一嘉惠消費者的停車優惠）。
天鰻 天婦羅鰻魚專門店 餐廳資訊
地址：台中豐原Mini G Mall 1樓（台中市豐原區大社街8號）
時間：平日11:00-14:30、17:00-21:30；假日11:00-21:30
同樣位在台中的預約困難名店「龍富天婦羅」，主打板前天婦羅圈粉無數。主廚Eddie認為，蔬食更能完美演繹天婦羅的油鍋多重烹調技法；響應11月25日「國際無肉日（國際素食日）」，由主廚Eddie領軍，特別推出一日限定的全蔬食板前天婦羅套餐，午、晚間套餐每位2,000元+10%服務費，即日起開放訂位。
龍富天婦羅 餐廳資訊
地址：台中市南屯區龍富路四段498號
時間：12:00-14:30 18:00-21:00（不定期休）
電話：04-2389-9682
線上訂位