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海外首店在台中！「天鰻」天婦羅鰻魚飯三吃免費升級

▲「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」將天婦羅結合鰻魚飯。（圖／天鰻提供）

▲豪華「天龍重」採每日限量供應。（圖／天鰻提供）

▲天鰻將整尾炙燒過的日本白鰻下油鍋酥炸。（圖／天鰻提供）

▲在台灣吃「天鰻」免費升級三吃。（圖／天鰻提供）

天鰻正宗「鰻足三吃」吃法

▲「 一本天鰻重」700元，精選整尾台灣白鰻先炭烤白燒、再酥炸，在日本也罕見。（圖／天鰻提供）

菜單價格亮點

▲鰻旬天婦羅丼茶碗蒸套餐。（圖／天鰻提供）

天鰻開幕優惠

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專屬停車折抵！

天鰻 天婦羅鰻魚專門店 餐廳資訊

▲天鰻擁有軌道自助送餐系統，不收服務費。（圖／天鰻提供）

▲天鰻店鋪62坪，擁有61席座位。（圖／天鰻提供）

台中板前「龍富天婦羅」全蔬食套餐！響應國際無肉日

▲台中板前「龍富天婦羅」響應「國際無肉日」，推出限定「蔬食天婦羅套餐」開放訂位。（圖／龍富天婦羅提供）

▲蘆筍天婦羅，口感水潤多汁。（圖／龍富天婦羅提供）

龍富天婦羅 餐廳資訊

▲龍富天婦羅開吃自然旬味。（圖／龍富天婦羅提供）

▲「龍富天婦羅」新銳主廚張仁豪Eddie。（圖／記者蕭涵云攝）

米其林餐盤推薦的日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，攜手台灣橘焱胡同集團，重磅引進旗下最親民品牌「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」，海外首店插旗台中豐原Mini G Mall，端出獨家烤炸整尾白鰻，搭配吃到飽「湯泡飯配料區」享受名古屋正宗鰻足三吃；開幕御膳7折優惠。台中超難訂的板前「龍富天婦羅」則響應國際無肉日推出全蔬食套餐。曾榮獲日本《米其林指南愛知、岐阜與三重2019特別版》餐盤推薦的鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，攜手橘焱胡同集團引進旗下最親民品牌「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」登陸台灣。打破天婦羅丼飯的傳統框架，首度結合天婦羅與鰻魚飯成丼飯。有別於台灣常見風格厚重的關東風，天鰻主打「關西派」輕薄麵衣技法，精選富含高不飽和脂肪酸的超級棕櫚油與高油酸葵花油，炸出清新不膩口、較無負擔的天婦羅。品牌經理陳育安表示：「天鰻特別挑選2.5至3P規格、體型較大的台灣產白鰻，肉質更厚實豐潤」，做成天婦羅的口感相當具滿足感。」端出獨家烤炸整尾白鰻的百年技術，搭配日本直送來台秘傳醬汁引進正宗吃法。可享用優異食材現炸現烤的原汁原味美味。沾取桌上特製調味料、或淋上桌邊提供日本直送的特調秘傳鰻魚醬汁增添風味。僅需到湯泡飯配料區盛取熱騰騰的高湯與金黃麵酥沖入碗中，是暖心又暖胃的經典吃法。並為同時，陳育安分享，天鰻首度登台即導入科技化平板點餐、軌道自助送餐系統，全店鋪不收服務費，還喊話「目標三年內開出5家」宣言。天鰻菜單涵蓋天重、丼飯、御膳等多種系列，套餐價格230元起，每份皆附有南瓜、金針菇、地瓜、秋葵與茄子共5款酥炸時蔬。推薦菜色：◾️：在日最受歡迎的經典人氣款！以4切烤鰻魚搭配天婦羅炸蝦、炸海苔、炸時蔬與味噌湯，一次品嚐炸烤雙饗。◾️：精選與日本本店同養殖場的「台灣白鰻」（規格達2.5至3P，肉質厚實豐潤），一整尾先經炭烤為白燒再酥炸，是連日本也罕見的極致享受。◾️：首創龍蝦天婦羅搭配七種天婦羅，打造頂級天婦羅饗宴。◾️：一次集結3隻炸蝦、再搭配3切炸鰻魚、以及炸海苔、炸時蔬與溫泉蛋，絕對是天婦羅控不可錯過奢華享受。◾️相當於特價483元（原價690元）。◾️（可累計贈送）。◾️11月7日至11月20日，天鰻會員消費即折抵1小時停車，滿1000元再多折抵1小時（為全商場唯一嘉惠消費者的停車優惠）。地址：台中豐原Mini G Mall 1樓（台中市豐原區大社街8號）時間：平日11:00-14:30、17:00-21:30；假日11:00-21:30同樣位在台中的預約困難名店「龍富天婦羅」，主打板前天婦羅圈粉無數。主廚Eddie認為，蔬食更能完美演繹天婦羅的油鍋多重烹調技法；，午、晚間套餐每位2,000元+10%服務費，即日起開放訂位。本次貫穿的10道季節炸物中，匯聚了豆莢類、根莖類、蕈菇類等時令食材，包含將甜豆仁水煮炒香後再填回豆莢酥炸的「甜豆」、剁碎後重組使口感更Q彈的「銀杏」，及夾入奶油乳酪散發迷人奶香的「櫛瓜」。套餐內更結合日式傳統精進料理，端上吸附飽滿湯汁的豆腐「飛龍頭（日本鐮倉時代的精進料理）」、移植豆腐田樂燒概念的味噌「烤物」，與滋味酸甜的「番茄炊飯搭配野菜什錦天婦羅」等，開吃飽含大自然生命力的料理。提醒大家，食材以當日供應為準。地址：台中市南屯區龍富路四段498號時間：12:00-14:30 18:00-21:00（不定期休）電話：04-2389-9682