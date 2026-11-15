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▲吳嘉昌今日前往RLC01標通風豎井工區，實地視察底版混凝土澆置作業。（圖／高市府捷運局提供）

▲潛盾隧道工程蓄勢待發，接續工程預計於明（116）年3月朝RL3車站（鳳鼻頭公園）展開潛盾掘進。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運小港林園線工程持續推進！捷運局長吳嘉昌今（15）日前往RLC01標通風豎井工區，實地視察底版混凝土澆置作業，了解後續潛盾隧道施工規劃，並慰勉第一線工程團隊的辛勞與付出。通風豎井底版之首階及潛盾機發進反力座完成，工程邁入新氣象，施工團隊113年11月動工以來，克服地下管線、地質及地下水等施工挑戰，順利完成通風豎井底版第一階段之澆置，暨潛盾機發進反力座設置，象徵工程由深開挖邁入永久結構施作階段，也為後續潛盾隧道施工奠定重要基礎。潛盾隧道工程蓄勢待發，接續工程預計於明（116）年3月朝RL3車站（鳳鼻頭公園）展開潛盾掘進，讓小港林園線地下隧道工程再向前邁進。如同建築上樑，象徵工程重要里程碑，通風豎井底版之首，及潛盾機發進反力座完成，猶如建築工程的「上樑」，象徵地下捷運工程跨越重要施工關卡，為後續潛盾發進及隧道施工奠定基礎。吳嘉昌肯定工程團隊的努力，並要求持續落實施工安全、工程品質及交通維持措施，確保各項工程穩健推進。每一步工程進展，都是通往便捷交通的重要一步。吳嘉昌也感謝第一線工程夥伴的辛勞，也感謝沿線居民的支持與體諒。捷運局將持續秉持「安全第一、品質優先」的原則，穩健推動小港林園線建設，讓市民期待的便捷交通早日實現。