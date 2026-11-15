我是廣告 請繼續往下閱讀

旅行者2號獨家探測天王星、海王星

▲最初旅行者1號與2號都以探測木星、土星為主要目標。（圖／NASA官網）

旅行者1號拍下「暗淡藍點」 地球只是宇宙一粒微光

▲旅行者1號曾在1990年拍下著名的「暗淡藍點」，地球只是宇宙中的一個微小亮點。（圖／NASA官網）

金唱片藏55種語言問候 華語、閩南語也入列

▲旅行者金唱片安裝在探測器外圍，收集地球自然聲音、不同文化與年代的音樂，以及55種語言的問候。（圖／NASA官網）

美國太空總署（NASA）於1977年接連發射「旅行者2號」（Voyager 2）與「旅行者1號」（Voyager 1），展開人類探索外太陽系的重要任務。台北市立天文館解說員王彥翔表示，兩艘探測器當初的任務目標其實相差不大，主要都是探索木星、土星等外太陽系行星，後續則因為飛行軌道不同，讓兩艘探測器走上不同的探索旅程。NASA兩艘探測器雖然名稱分別為1號、2號，但實際上旅行者2號反而早在1977年8月20日率先升空，旅行者1號則於同年9月5日發射；王彥翔指出，旅行者1號與2號原本都以探測木星、土星為主要目標，不過旅行者2號的飛行軌道恰好能在經過這兩顆行星後，繼續前往天王星與海王星，因此額外肩負起探索這兩顆外太陽系行星的任務。NASA資料顯示，旅行者2號於1986年1月飛越天王星，並於1989年8月飛越海王星，是目前唯一近距離探測過這兩顆行星的人造探測器，過程中也發現天王星10顆新衛星、2道新環，以及海王星5顆新衛星與4道新環，為人類認識外太陽系提供重要資料。相較於旅行者2號持續探索更多行星，旅行者1號則在完成木星、土星探測後，繼續朝太陽系外圍前進，並留下著名的宇宙影像，NASA於1990年2月14日指示旅行者1號回頭拍攝太陽系，總共取得60張照片，組成首張太陽系全家福，其中最著名的就是「暗淡藍點」（Pale Blue Dot）。王彥翔分享，當時旅行者1號距離太陽約60億公里，照片中的地球只是一個幾乎只有1個像素大小的微小亮點，讓人類得以從極其遙遠的視角重新看待自己的家園，也更實際意識到地球在宇宙中是多麼渺小的存在。除了科學探索任務，兩艘旅行者探測器還有一項充滿浪漫色彩的設計，就是各自攜帶一張「旅行者金唱片」（Golden Record），王彥翔提及，NASA當年設想，如果探測器未來有機會被外星文明發現，希望透過唱片讓對方認識地球，因此特別收錄人類文明的各種訊息。根據NASA資料，金唱片是一張12吋鍍金銅製唱片，內容包含地球自然聲音、不同文化與年代的音樂，以及55種語言的問候，其中也包括華語與閩南語（Amoy／Min方言），讓來自地球的聲音隨著兩艘探測器一同飛向宇宙，成為人類留給未知文明的一份時空膠囊。