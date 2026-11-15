我是廣告 請繼續往下閱讀

座車疑似遭射擊！吳音寧報警盼真相水落石出

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今（15）日於臉書發文表示，自己的座車疑似遭到射擊，上週發現後隨即向警方報案，警方調閱監視器後研判，疑似是本月6日凌晨車輛從芳苑到溪州，再由溪州交流道上國一，於溪湖下交流道後的這段時間。地方上的人大多知道，那是她跑行程時的車，又通常坐在右後座，如鋼珠稍微射偏，擊破的地方，「可能就是我後腦勺後方的車窗」。「我想，我不應該繼續沈默」，吳音寧發文表示必須公開向大家報告，自己的座車疑似遭到射擊了，上週幫她開車的夥伴在洗車時發現，車子的右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，極高機率是被人從車後直面射擊所致，並隨即至派出所報案，警方完成受理後已取走鋼珠作為證物。吳音寧也轉述，警方調閱監視器後研判，右後車燈被鋼珠擊破的區間大約落於本月6日凌晨，車輛從芳苑到溪州，再由溪州交流道上國一，於溪湖下交流道後的這段時間。吳音寧表示，地方大多都知道，那是她跑行程時的車；又通常坐在右後座，如鋼珠稍微射偏，擊破的地方，「可能就是我後腦勺後方的車窗了」。因此是否自己被針對了？抑或純屬有人半夜無聊，拿空氣槍亂射，剛好射她座車右後車燈處？又或是有其他可能？吳音寧也說，自己向法醫高大成請教，對方建議可以查查鋼珠上的指紋，如果鄉親知道當天過程中，有任何線索，也歡迎提供。最後吳音寧表示，由衷希望鋼珠疑雲能早日查明破案，事件不分大小，唯有真相水落石出，才不至於引發更多恐懼、更多揣測，也才能讓所有遭遇類似事件的人安心。