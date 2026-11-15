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鼓鼓（呂思緯）與大元（林艾璇）交往十年，終於在2024年步入婚姻，昨（14）日大元迎來37歲生日，鼓鼓為她準備了7位數基金大禮，希望老婆在拍戲之餘，能夠有更多被動資產可以自由運用，不僅如此，基金簽約日還是在象徵「我愛你」的5月20日，讓大元本人超感動。大元在IG限時動態開心放閃，「總是那麼疼我的先生買了七位數基金送我當生日禮物」，透露自己平常拍戲忙，因此老公希望可以為此增加老婆的被動收入，在工作之餘還有閒錢可以去利用、購買自己想要的東西。值得驚喜的還在後頭，其實鼓鼓早在半年前就已經為老婆處理好生日禮物，基金專員跟他透露，老公是在5月20日當天去簽約的，讓大元直呼實在是太浪漫，雖然平常鼓鼓不擅長甜言蜜語，不過總是實際行動表達愛，讓她大方告白：「I Love You！」鼓鼓跟大元透過節目《就是愛JK》結緣，因為被分到同一組開始產生好感，兩人從2013年開始低調交往，直到2024年GX高雄流行音樂中心演唱會上正式求婚，後來在去年2月27日（交往12年紀念日）當天正式登記結婚。